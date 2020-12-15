Трамп сообщил об отставке генпрокурора Барра

Глава минюста США Уильям Барр покинет свой пост. Об отставке генпрокурора сообщил американский лидер Дональд Трамп.

"Барр проделал замечательную работу, у нас были хорошие отношения! Он уйдет сразу перед Рождеством, чтобы провести праздники с семьей", - со ссылкой на Twitter президента США пишет РИА Новости.

Исполнять обязанности покидающего пост Барра будет Джефф Розен - первый заместитель генпрокурора США. Барр занял должность министра юстиции в кабинете Трампа в феврале 2019 года. Однако он также работал на этом посту при президенте Джордже Буше-старшем в 1991-1993 годах.