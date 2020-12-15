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15.12.2020 14:46
Рубрика: В мире

Участница ЕАКОП награждена за особые заслуги в культурной жизни Казахстана

14 декабря в канун празднования Дня независимости Республики Казахстан указом президента Казахстана видные деятели Республики, достигшие значимых результатов в своей работе и службе, были отмечены государственными наградами.
Фото: предоставлено пресс-службой ЕАКОП Фото: предоставлено пресс-службой ЕАКОП
Фото: предоставлено пресс-службой ЕАКОП

Среди награжденных за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность - Председатель Казахстанского Авторского Общества, участница Евразийской конфедерации обществ правообладателей - ЕАКОП, почетный Председатель Союза композиторов Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан Балнур Кадырбек.

Фото: iStock
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Указом Президента Республики Казахстан Председатель Казахстанского Авторского Общества награждена орденом Құрмет (орден Почета) за особые заслуги в культурной и общественной жизни страны. Орден "Құрмет" - один из основных видов наград Республики Казахстан, учрежденный в 1993 году. Орденом "Құрмет" награждаются граждане за заслуги в развитии экономики, социальной сферы, науки и культуры, образования, за образцовую службу в государственных органах и активную общественную деятельность.

ЕАКОП гордится участниками конфедерации, которые добиваются высоких результатов как в творчестве, так и общественной жизни, отстаивая права творцов и правообладателей как в представляемых ими странах, так и вместе со всеми участниками-членами Конфедерации.

Участники ЕАКОП постоянно повышают свою профессиональную квалификацию, что отмечают не только коллеги и правообладатели, но и высшие государственные органы. Так, недавно Министерством юстиции Республики Казахстан в ходе заседания Комиссии по аккредитации организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе (ОКУП) на территории Республики Казахстан, было принято решение об аккредитации Казахстанского Авторского Общества - члена Евразийской конфедерации обществ правообладателей.

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