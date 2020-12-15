Умер первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников

Его имя навсегда связано с комсомолом, вожаком которого (первым секретарем ЦК ВЛКСМ) он был в 1968-1977 годах. А до того он, уроженец уральской глубинки, с отличием окончил Челябинский пединститут, преподавал в нем и в 33 года стал ректором родного вуза.

Возглавив комсомол, Тяжельников привнес в работу этой молодежной организации немало начинаний, которые помогали людям, вступающим в жизнь, обрести четкие и полезные ориентиры, реализовать свои способности и таланты. Едва ли не в каждом дворе мальчишки боролись за призы "Золотой шайбы" и "Кожаного мяча", играли в "Зарницу", а те, кто постарше - приобщались к движению научно-технического творчества. Молодые писатели, художники, артисты и ученые поощрялись комсомольскими премиями, такие же награды ежегодно вручались молодым передовикам производства…

Сегодня, когда мы прощаемся с Евгением Михайловичем, важно понимать вот что: время, как и Родину, не выбирают, ему нельзя изменить. Это была наша молодость, наши дела. Наши студенческие стройотряды, наши ударные комсомольские стройки, плоды которых и сегодня работают на страну. Поэтому мы будем помнить все это. И будем помнить Евгения Тяжельникова.