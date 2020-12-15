В Госдуме рассказали о направлениях сотрудничества с администрацией Байдена

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил о наиболее важных направлениях сотрудничества с новой американской администрацией.

"США прошли своеобразную "точку невозврата" в определении своего 46-го президента, - напомнил он журналистам. - Коллеги выборщиков проголосовала за кандидата от Демократической партии Джо Байдена".

Среди возможных направлений сотрудничества он выделил шаги в направлении стратегической стабильности, мирный космос, борьбу с терроризмом и пандемией коронавируса. А среди первоочередных задач - продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает 5 февраля 2021 года. "В своей парламентской плоскости мы полностью готовы подключиться к этим вопросам", - подчеркнул парламентарий.

По словам Слуцкого, эксперты ожидают от администрации Байдена более сбалансированной политики в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями в отличие от президента Дональда Трампа. "Результатом четырехлетнего нахождения республиканца у власти в США стал фактический демонтаж российско-американской военно-политической договорной базы, что существенно повысило риски новой гонки вооружений и противостояния между двумя ведущими ядерными державами", - заявил Слуцкий.