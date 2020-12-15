В Японии из-за снегопада отменили более 50 авиарейсов

Снегопад стал причиной отмены свыше 50 внутренних авиарейсов в Японии.

Осадки обрушились на северные районы страны, а также на побережье Японского моря. Авиакомпании уже предупредили пассажиров, что добраться до городов, находящихся на острове Хоккайдо, а также на севере острова Хонсю, будет проблематично. Больше всего отмен в аэропортах Осаки и Токио. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Согласно прогнозу синоптиков, к утру 16 декабря в префектурах Акита и Аомори высота снежного покрова может достигнуть 90 сантиметров. Власти попросили местных жителей воздержаться от поездок на личном транспорте.