В Киеве произошла потасовка протестующих с полицией

В центре Киева на площади Независимости начались стычки между демонстрантами и представителями сил правопорядка. Сообщается о применении против протестующих баллончиков с перцовым газом. По данным ресурса strana.ua, стычки начались после того, как организаторы протеста заявили о намерении разбить на Майдане палаточный городок.

Демонстрация организована украинскими предпринимателями, несогласными с новыми ограничительными мерами, которые были приняты властями из-за пандемии. В частности, они требуют от киевской администрации разрешить работу в период январского локдауна и отказаться от введения обязательных кассовых аппаратов.

Еще во вторник утром группа митингующих перекрыла движение в центре Киева, после чего маршем направились в сторону администрации президента страны, а затем и на Майдан. По прибытии туда организаторы акции попытались разгрузить автомобиль, в котором находились палатки. Но представители полиции стали им мешать, после чего завязалась драка. К месту беспорядков были стянуты дополнительные наряды силовиков, сумевших в итоге отобрать палатки.

Впоследствии потасовки продолжились, и полиция применила против митингующих слезоточивый газ.