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В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
15.12.2020 11:09
Рубрика: Общество

17 декабря - церемония награждения лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса

17 декабря 2020 года в 16:00 состоится дистанционная церемония награждения лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка за рубежом, организаторами которого выступают "Российская газета" совместно с Правительством Москвы.

Пушкинский конкурс был учрежден в 2000-м году. За двадцать лет тысячи учителей приняли в нем участие, 1000 человек стали лауреатами конкурса и экспертами "Российской газеты". От них мы узнаем о самочувствии русского языка за рубежом, кому выгодно учить русский, как язык помогает сделать карьеру, найти работу, для кого он сегодня является опорой и надеждой. Главное: как миллионы соотечественников по всему миру сохраняют связь со своей родиной, со страной великой культуры.

В год 75-летия окончания Второй мировой и Великой Отечественной войн участники конкурса представили свои размышления на тему: "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского". На конкурс было получено 529 эссе из 42 стран. Впервые - из Ирана и Ливана.

Лауреатами этого года стали 50 учителей из 22 стран. Также, в рамках юбилейного года конкурса, к участию были допущены лауреаты прошлых лет и из них были выбраны еще 25 победителей из 15 стран.

Таким образом общее количество лауреатов 2020 года составило 75 человек.

Прямую трансляцию смотрите на канале "Российской газеты" в YouTube.

Дополнительную информацию о Пушкинском конкурсе можно найти на сайте.

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