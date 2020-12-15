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15.12.2020 05:19
Рубрика: Общество

Врач объяснила опасность сна рядом со смартфоном

Текст: Алексей Иванов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Радиочастотное излучение, источником которого являются, например, смартфоны, поглощается тканями человека, что в итоге может негативно сказаться на здоровье.

Фото: istock
Эксперт рассказал, как правильно настроить смартфон

Некоторые исследования показывают, что такое излучение повышает риск развития бесплодия, онкологических заболеваний, неврологических и психических расстройств, рассказала агентству "Прайм" врач-невролог Мария Игнатова.

По ее словам, к электромагнитным полям наиболее чувствительны дети, беременные, люди с нарушениями в работе сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем. В то же время однозначные данные о негативном влиянии радиочастотного излучения именно смартфонов на организм человека отсутствуют.

Об этом же, к слову, ранее заявляли и эксперты Роскачества. В частности, менеджер проектов Центра цифровой экспертизы ведомства Сергей Бодров отмечал: гипотезы о том, что излучение от телефонов повреждает клетки мозга, провоцирует развитие рака, а также о том, что можно получить проблемы с сердцем, если носить смартфон в нагрудном кармане, не подтвердились экспериментально.

Буквально на днях старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко заявил "РГ", что нахождение смартфона возле кровати не наносит вреда человеку. При этом он сослался на заключение Всемирной организации здравоохранения от 2014 года, в котором суммировались результаты исследований данного вопроса на протяжении двух десятилетий. Вывод таков: статистически достоверной корреляции между повышенным риском развития каких-либо болезней и использованием мобильных телефонов нет.

В то же время многие эксперты сходятся во мнении, что времяпрепровождение за гаджетами стоит ограничивать, особенно перед сном или ночью. По словам той же Марии Игнатовой, все дело в синем свечении экрана, которое раздражает нервную систему, что может повлиять на биологические ритмы, вызвать проблемы со сном.

Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Роскачество Международные организации ВОЗ

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