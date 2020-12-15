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15.12.2020 19:35
Рубрика: В мире

Врачи Минобороны РФ оказывают помощь жителям Степанакерта и Мардакерта

Текст: Юрий Гаврилов

Во вторник 15 декабря официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о последних событиях в Нагорном Карабахе.

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По его словам, миротворцы РФ продолжают круглосуточно мониторить обстановку в регионе на 23 наблюдательных пунктах и контролировать соблюдение режима прекращения огня на линии соприкосновения. Пока оснований для беспокойства у наших "голубых касок" нет.

Между тем, в места довоенного проживания в Карабахе возвращаются местные жители. За сутки с территории Армении домой приехали еще 566 человек. А за все время проведения миротворческой операции российские военные обеспечили безопасное возвращение 39 700 человек.

Конашенков сообщил, что специалисты Международного противоминного центра Минобороны России в ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе применяют современные робототехнические комплексы. Эта техника позволяет саперам выдерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.

"За прошедшие сутки очищено от взрывоопасных предметов еще 9,5 километра дорог. Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 175 гектаров местности, более 49 километров дорог, свыше 400 домостроений и социальных объектов. Обнаружено и обезврежено около 5 тысяч взрывоопасных предметов", - отметил генерал.

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Он сказал, что при содействии российских миротворцев в пострадавших от боевых действий районах Нагорного Карабаха восстанавливают жизненно важные объекты инфраструктуры. Так, завершены ремонтные работы на линиях электропередачи на западной окраине города Шуши. Обеспечена непрерывная подача электроэнергии в 24 населенных пункта, где проживает более 10 тысяч человек.

А специалисты медицинских отрядов Минобороны продолжают оказывать врачебную помощь населению Степанакерта и Мардакерта. "В основном к российским военным медикам обращаются местные жители, страдающие хроническими заболеваниями, которые во время обострения конфликта были лишены возможности получения квалифицированной медицинской помощи и необходимых лекарств", - рассказал Конашенков. Он добавил, что за прошедшие сутки выездная врачебная бригада оказала услуги в населенном пункте Хнудзристан. Там наши военные медики приняли 31 пациента. Всего же они помогли уже 529 гражданам, в том числе 63 детям.

Еще Конашенков сообщил, что российские военные продолжают собирать сведения о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Офицеры миротворческих сил, в частности, обработали 485 телефонных обращений, поступивших на "горячую линию".

В мире экс-СССР Азербайджан Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

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