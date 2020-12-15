Вучич: Сербия не будет вводить санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич отверг возможность введения его страной санкций против России. Об этом он заявил в ходе совместной с главой российского МИД Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам переговоров в Белграде.

"Черногория говорит, что вводит или оставляет санкции по отношению к России. Наверняка они лучшие политики, чем я. Мы не будем вводить санкции России, поэтому, видимо, они лучше знают собственные интересы. Мы видим их различно, и в этом суть свободной и независимой страны, что может принимать самостоятельные решения", - приводит слова Вучича ТАСС.

Президент Сербии также подчеркнул, что Белград намерен и впредь строить дружеские отношения с Москвой. Кроме того, Александр Вучич подтвердил, что Сербия продолжит соблюдать военный нейтралитет и не намерена вступать в какие-либо военные блоки. "Одна из тем разговора, которую я с особой гордостью подчеркиваю, - Сербия приняла решение сохранять свой военный нейтралитет, и это я повторил министру Лаврову. Эта позиция Сербии никоим образом не ставится под вопрос, Сербия не станет частью каких-либо военных блоков, хочет сама защищать свою свободу, заботится о своем небе, земле и водах", - цитирует сербского главу государства РИА Новости.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров со своей стороны заявил, что Москва приветствует курс Белграда на отказ от антироссийских санкций. Глава МИД РФ также особенно подчеркнул, что сербский нейтралитет способствует продвижению мира и стабильности на Балканах.

"Мы приветствовали приверженность Белграда, которая только что была вновь Александаром Вучичем подтверждена, курсу на сохранение военного нейтралитета, на отказ от присоединения к антироссийским санкциям, откуда бы эти санкции ни исходили. Я убежден, что линия Сербии в отношении своего нейтралитета помогает продвигать дело мира и стабильности на Балканах, помогает противодействовать противоположным тенденциям, которые преследуют цель нагнетания конфронтации в этом важнейшем и многострадальном регионе", - отметил Лавров.