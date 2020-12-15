От 40 часов до нескольких суток - запас хода есть у любых часов. Это один из важнейших показателей их надежности.

Выражение "запас хода" можно употребить и в качестве эквивалента человеческой прочности и выносливости. Хочется верить, что, несмотря на сложный год, запас хода у всех нас сохранился. И, выбирая в подарок те или иные часы, мы высказываем пожелание, чтобы жизнь не останавливалась, чтобы "подзавод" человеческих сил по-прежнему работал - в автоматическом режиме или вручную.

Классические костюмные часы, некоторые в винтажной стилистике 1950-1960-х, пилотские модели, отдающие дань всеобщему увлечению авиацией в 1930-е годы, сложнейшие механизмы, отсылающие к "золотому веку карманных часов", современные ультратонкие и ультралегкие модели, а также часы золотые, стальные и титановые, с яркими синими и зелеными циферблатами - интересных мужских новинок, добравшихся до магазинов, несмотря на все трудности и препятствия этого года, довольно много.

Прежде всего отметим появление в мужских моделях циферблатов ярких цветов. Даже классический синий в этом году стал насыщеннее - стоит только посмотреть на представленные здесь часы Blancpain, Montblanc или Jaeger-LeCoultre. Но самый модный и трендовый цвет - зеленый. В этом году такие новинки появились у большинства марок. Пока что не все из них успели поступить в магазины, но в следующем году любителям зеленых оттенков точно будет из чего выбирать. Сейчас же рекомендуем обратить внимание на изумительный изумрудный цвет IWC Portugieser или "матовый травяной" TAG Heuer Carrera.

Относительно новое явление - часы костюмно-спортивные. Это прежде всего стальные модели на стальном браслете: изначально они считались спортивными и повседневными, однако в силу слабеющей строгости дресс-кода обрели множество приверженцев из числа офисных работников. Такие часы очень практичны: в отличие от кожаного ремешка стальной браслет не протирается и не приходит в негодность. Кстати, в некоторых моделях можно легко менять браслет на ремешок и наоборот. Традиционно с металлическим браслетом предлагают свои модели Rolex и Tudor. Обратите внимание и на новинку года - хронографы Chopard Alpine Eagle (это новая коллекция, первые модели которой появились прошлой осенью) из особого фирменного стального сплава, обладающего повышенным блеском по сравнению с традиционной сталью.

И, конечно, неослабевающим спросом пользуются дайверские модели: в таких часах не обязательно нырять (хотя степень водостойкости позволяет), это просто очень модное направление спортивных часов для города. Среди представленных моделей к ним относятся Jaeger-LeCoultre и Ulysse Nardin.