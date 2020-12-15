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15.12.2020 16:20
Рубрика: Экономика

Журналисты получили награды за лучшие материалы о строительстве и ЖКХ

Текст: Марина Трубилина

Итоги V Всероссийского конкурса средств массовой информации "Созидание и развитие" подвели Минстрой и Фонд содействия реформированию ЖКХ.

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На конкурсе выбрали лучшие материалы, освещающие передовые практики в сфере строительства и ЖКХ. Лауреатами стали журналисты из разных регионов страны. Всего на конкурс поступили заявки из 50 регионов. Больше всего материалов пришло из Москвы, Татарстана, Бурятии, Тюменской, Свердловской, Пензенской, Иркутской, Мурманской, Орловской областей.

Этот год был не самым простым в решении задач в строительной сфере, и задач перед строителями остается не меньше, отметил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Необходимо построить к 2030 году очень большое количество жилья, нужно будет ежегодно улучшать жилищные условия 5 млн человек, формировать качественную городскую среду. Активно реализуется программа ликвидации аварийного жилищного фонда, уже формируется новая программа, которую предполагается запустить после завершения нынешней, отметил министр.

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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По новому взглянуть на ряд городских районов - например, на занятые уже недействующими промышленными предприятиями - позволит закон о комплексном развитии территорий, который был принят Госдумой в первом чтении. На этих территориях есть инженерные коммуникации, и их можно использовать для будущего строительства, отметил Файзуллин. Задач очень много, подчеркнул он, и журналисты участвуют в этой работе.

"С каждым годом мы видим, насколько грамотнее, более профессионально и по-доброму дается материал, пусть даже негативный. Сфера ЖКХ благодаря в том числе вашим публикациям становится более прозрачной и понятной для граждан", - обратился к победителям конкурса гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Экономика ЖКХ

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