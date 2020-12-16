Актер фильма "Брат" оценил актерские способности игрока "Спартака" Ещенко

Новости

ТЦ "Охотный ряд" могут оштрафовать на 1 млн рублей 17:02
Меркель назвала "Северный поток-2" нужным проектом 16:50
Страховщики подсчитали ущерб от природных катастроф в мире 16:49
Константин Цзю намерен провести бой сына в России 16:36
На Кубе осудили санкции США против Турции за покупку С-400 16:29
В Государственном центральном музее современной истории России открывается выставка "Внешняя разведка. Из прошлого в будущее" 16:29
В Совбезе назвали "разнотык" хронической проблемой России 16:24
Мишустин обсудил с Матвиенко бюджет на 2021-2023 годы 16:20
Археологи нашли в Стамбуле руины, подобных которым не встречали раньше 16:14
Уральский завод начнет испытания легкомоторного самолета 16:11
ВОЗ направит в Китай делегацию для выяснения причин появления COVID-19 16:09
Эксклюзив: первые фото салона нового Renault Duster для России 16:04
Вышел тизер хоррора "про разрушительный вирус" "В земле" 15:53
Путин примет участие в саммите СНГ 15:48
"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты России 15:43
Мишустин подписал распоряжения о размещении облигаций в 2021 году 15:38
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе 15:28
Обманутые дольщики из Ивановской области получат квартиры 15:27
Исследование: COVID-19 переболели почти 10 процентов испанцев 15:25
Госдума приняла закон о запрете свободно перевозить более 200 сигарет 15:15
Маковецкий грубо прокомментировал новость о своем заражении COVID-19 15:02
Москвичи стали чаще арендовать городскую землю под строительство жилья 14:55
В Волгоградской области построили новый мост через Дон 14:53
Жена Оззи Осборна госпитализирована с COVID-19 14:53
Мосгордума приняла ежегодный отчет мэра Москвы Сергея Собянина 14:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как оформлять наследство на старые участки земли
Как оформлять наследство на старые участки земли
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
Какой будет новая система оплаты труда педагогов
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
В "РГ" наградят лауреатов XX Международного Пушкинского конкурса
16.12.2020 16:22
Рубрика: Спорт

Актер фильма "Брат" оценил актерские способности игрока "Спартака" Ещенко

Текст: Артем Локалов
Перед сегодняшним матчем "Зенит" - "Спартак" в московском клубе представили видео, в котором защитник команды Андрей Ещенко по прозвищу Дед произносит фразы бандита Круглого из фильма "Брат". Он, как известно, снимался в середине 1990-х в Петербурге.

Роль Круглого исполнил Сергей Мурзин, а его подельника сыграл Алексей Севастьянов. В реальной жизни он был президентом футбольного клуба "Псков-747", игравшего в Профессиональной футбольной лиге, а сейчас является депутатом Псковского областного собрания.

- Очень хорошая актерская работа Ещенко, - сказал Севастьянов, посмотрев видео. - Дерзко! Перед таким матчем тем более. Сыграет ли сам Андрей, это второй вопрос. Это же не его личный вызов, это посыл всего "Спартака". За такое кино надо ответить футболом должного уровня.

Алексей Севастьянов говорит, что все эти фразы - "кто в Москве не бывал, красоты не видал", "любишь медок - люби и холодок" и другие - придумывал режиссер фильма Алексей Балабанов. А Сергей Мурзин - Круглый - колоритно их произносил.

Севастьянов считает, что "Брат" по-прежнму актуален:

Кокорин не полетел на матч против "Зенита"

- Моему сыну 19 лет, в 2018-м он смотрел фильм с друзьями. Не потому, что папа там играет. Просто им стало интересно. И они поняли эту картину, как понимали мы, работая над ней. Наверное, поэтому и у Ещенко так все получилось. Но повторюсь: за такое кино "Спартаку" надо ответить и игрой.

Матч на стадионе в Петербурге начнется в 20.00 (мск).

Спорт Футбол Чемпионат России

Главное сегодня

Мишустин поручил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Меркель назвала "Северный поток-2" нужным проектом
Госдума ввела штрафы за хамство чиновников
Совфед одобрил закон о гарантиях экс-президенту РФ
Роспотребнадзор: Штаммы коронавируса в России не меняются
Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола
"Много надежд возлагалось на Квята, но что-то разладилось"