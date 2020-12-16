Актер фильма "Брат" оценил актерские способности игрока "Спартака" Ещенко

Перед сегодняшним матчем "Зенит" - "Спартак" в московском клубе представили видео, в котором защитник команды Андрей Ещенко по прозвищу Дед произносит фразы бандита Круглого из фильма "Брат". Он, как известно, снимался в середине 1990-х в Петербурге.

Роль Круглого исполнил Сергей Мурзин, а его подельника сыграл Алексей Севастьянов. В реальной жизни он был президентом футбольного клуба "Псков-747", игравшего в Профессиональной футбольной лиге, а сейчас является депутатом Псковского областного собрания.

«В Москве вся сила!» Ещ вспоминает любимые пословицы из фильма «Брат»



Андрей Ещенко анонсирует заключительный матч года #ЗенитСпартак 👊 pic.twitter.com/NArSurFVTI — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 15, 2020

- Очень хорошая актерская работа Ещенко, - сказал Севастьянов, посмотрев видео. - Дерзко! Перед таким матчем тем более. Сыграет ли сам Андрей, это второй вопрос. Это же не его личный вызов, это посыл всего "Спартака". За такое кино надо ответить футболом должного уровня.

Алексей Севастьянов говорит, что все эти фразы - "кто в Москве не бывал, красоты не видал", "любишь медок - люби и холодок" и другие - придумывал режиссер фильма Алексей Балабанов. А Сергей Мурзин - Круглый - колоритно их произносил.

Севастьянов считает, что "Брат" по-прежнму актуален:

- Моему сыну 19 лет, в 2018-м он смотрел фильм с друзьями. Не потому, что папа там играет. Просто им стало интересно. И они поняли эту картину, как понимали мы, работая над ней. Наверное, поэтому и у Ещенко так все получилось. Но повторюсь: за такое кино "Спартаку" надо ответить и игрой.

Матч на стадионе в Петербурге начнется в 20.00 (мск).