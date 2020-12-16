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16 декабря 2020 г.

Указ губернатора Алтайского края от 14 декабря 2020 года № 215 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 14.12.2020 № 22-00-02/33-15843-2020 постановляю:

I. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 № 50, от 07.04.2020 № 53, от 16.04.2020 № 59, от 24,04.2020 № 66, от 29.04.2020 № 70, от 27.05.2020 № 88, от 07.06.2020 № 94, от 19.06.2020 № 99, от 26.06.2020 № 103, от 10.07.2020 № 108, от 21.07.2020 № 113, от 07.08.2020 № 128, от 20.08.2020 № 132, от 03.09.2020 № 144, от 15.09.2020 № 153, от 01.10.2020 № 168, от 13.10.2020 № 177, от 26.10.2020 № 185, от 30.10.2020 № 186, от 11.11.2020 № 195, от 26.11.2020 № 204) следующие изменения:

абзац первый пункта 1 после слов "по 26.12.2020" дополнить словами ", с 27.12.2020 по 09.01.2021, с 10.01.2021 по 23.01.2021, с 24.01.2021 по 06.02.2021";

пункт 7.1 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко



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