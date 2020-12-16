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16.12.2020 17:31
Рубрика: Легковые авто

АвтоВАЗ попросил дилеров заменить клапан на Lada Granta

Текст: Валерий Карташов

В конце октября АвтоВАЗ отправил письмо в дилерские центры Lada с предписанием по замене клапана продувки адсорбера на семействе Lada Granta.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Как пишет "Лада.онлайн", в сервисную кампанию попали машины, которые были отгружены с 14 апреля по 2 сентября текущего года.

В рамках отзыва специалисты должны заменить на Lada Granta вышеупомянутый клапан. Все необходимые работы будут проведены за счёт тольяттинского автозавода при первом же обращении владельца к дилеру.

В прошлом месяце сообщалось о проверке рулевое управление Lada Granta с ЭУР. Неполадки могут быть в креплении вилки рулевого шарнира.

Отметим, что проведение отзывных и сервисных кампаний является нормальной практикой для мировой автомобильной промышленности. Это признак ответственности производителя.

#Lada