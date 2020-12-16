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16.12.2020 11:09
Рубрика: Общество

BIOCAD начинает поставки "Спутник V" для вакцинации населения в России

Текст: Ирина Невинная

Начались поставки вакцины от COVID-19 в Центр им. Гамалеи для масштабной вакцинации от коронавируса в стране. Об этом сообщили сегодня в компании BIOCAD.

Фото: iStock
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"Решение о производстве вакцины "Спутник V" на мощностях BIOCAD было принято еще в начале сентября", - рассказал генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов.

"Нам удалось в очень сжатые сроки развернуть полноценное производство вакцины. В проектах по вакцинам задействовано более 400 наших сотрудников и инвестировано уже порядка 500 млн. рублей собственных средств", - отметил он.

Соглашение с Центром им. Гамалеи было подписано 21 сентября 2020 года, а чуть позже, на Петербургском международном инновационном форуме представители компании сообщили, что уже в декабре этого года биофармкомпания сможет выпустить 1 млн доз вакцины.

Со временем в планах BIOCAD увеличить выпуск вакцины до 3-4 млн доз в месяц. В компании подчеркивают, что ставят цель "максимально содействовать закрытию внутренней потребности страны в вакцине".

Производственная площадка прошла проверку со стороны Центра им. Гамалеи, получила все необходимые разрешения со стороны регулирующих органов и 14 декабря была включена в регистрационное удостоверение Центра им. Гамалеи на производство "Спутника V".

Вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, вакцинация началась во всех регионах, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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