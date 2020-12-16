BIOCAD начинает поставки "Спутник V" для вакцинации населения в России

Начались поставки вакцины от COVID-19 в Центр им. Гамалеи для масштабной вакцинации от коронавируса в стране. Об этом сообщили сегодня в компании BIOCAD.

"Решение о производстве вакцины "Спутник V" на мощностях BIOCAD было принято еще в начале сентября", - рассказал генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов.

"Нам удалось в очень сжатые сроки развернуть полноценное производство вакцины. В проектах по вакцинам задействовано более 400 наших сотрудников и инвестировано уже порядка 500 млн. рублей собственных средств", - отметил он.

Соглашение с Центром им. Гамалеи было подписано 21 сентября 2020 года, а чуть позже, на Петербургском международном инновационном форуме представители компании сообщили, что уже в декабре этого года биофармкомпания сможет выпустить 1 млн доз вакцины.

Со временем в планах BIOCAD увеличить выпуск вакцины до 3-4 млн доз в месяц. В компании подчеркивают, что ставят цель "максимально содействовать закрытию внутренней потребности страны в вакцине".

Производственная площадка прошла проверку со стороны Центра им. Гамалеи, получила все необходимые разрешения со стороны регулирующих органов и 14 декабря была включена в регистрационное удостоверение Центра им. Гамалеи на производство "Спутника V".

Вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, вакцинация началась во всех регионах, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.