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16.12.2020 20:53
Рубрика: Власть

Более 4 тысяч военнослужащих лечатся от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

Количество военнослужащих, которые с помощью ведомственных и гражданских медиков справились с новой коронавирусной инфекцией, достигло в армии и на флоте 21 тысячу 309 человек. Эти данные в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на официальном сайте Минобороны РФ.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Там сказано, что только за прошедшие сутки в Вооруженных силах выздоровели 229 военнослужащих. Кроме того, начиная с марта 80 тысяч 493 представителя Вооруженных сил, контактировавших с инфицированными Covid-19, после обязательного двухнедельного контроля и отрицательного результата тестирования сняли с медицинского контроля.

Однако 4 тысячи 64 военнослужащих, у которых результаты теста на Covid-19 оказались положительными, по-прежнему находятся на контроле у врачей. 2 тысячи 599 таких пациентов лежат в военных госпиталях. Пятьдесят восемь изолированы по месту службы. Сорок три находятся в гражданских больницах и клиниках. Еще 1 тысяча 364 человека лечатся на дому.

Все эти военнослужащие находятся под постоянным наблюдением медиков, говорится в бюллетене. В тяжелом состоянии - девять. Средняя тяжесть заболевания диагностирована у двадцати пациентов. Остальные болеют без симптомов.

В бюллетене также отмечается, что в многопрофильных медицинских центрах, построенных Минобороны России в 16 регионах страны, врачебную помощь оказали 12 тысячам 769 заболевшим, 4 тысячи 142 из которых - гражданские. Все они прошли необходимое лечение в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны.

"Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - отметили в Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Пандемия коронавируса COVID-19

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