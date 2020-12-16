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16 декабря 2020 г.

Закон Чувашской Республики от 15 декабря 2020 года № 109 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Дата подписания 15 декабря 2020 г.
Опубликован 16 декабря 2020 г.

Принят Государственным Советом Чувашской Республики 10 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 17047506,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 16075208,1 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 890302,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 17047506,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 687583,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 18500088,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 17444942,7 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 966163,6 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 19406593,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 18299744,9 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 1013505,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 18500088,9 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 746170,6 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 19406593,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 782733,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить размер средств нормированного страхового запаса Фонда:

на 2021 год - 2680022,0 тыс. рублей;

на 2022 год - 2821457,0 тыс. рублей;

на 2023 год - 2909721,5 тыс. рублей.

Остаток средств нормированного страхового запаса Фонда, образовавшийся в бюджете Фонда на 1 января 2021 года, направляется на пополнение нормированного страхового запаса Фонда в 2021 году.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 5. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Утвердить для страховых медицинских организаций норматив расхо­дов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Глава Чувашской Республики О.Николаев



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Приложения к закону
(docx, DOCX, 65 Кб)