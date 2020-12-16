Закон Чувашской Республики от 15 декабря 2020 года № 109 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Государственным Советом Чувашской Республики 10 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чувашской Республики (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 17047506,8 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 16075208,1 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 890302,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 17047506,8 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 687583,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 18500088,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 17444942,7 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 966163,6 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 19406593,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 18299744,9 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 1013505,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 18500088,9 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 746170,6 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 19406593,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, в сумме 782733,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2021 год по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чувашской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить размер средств нормированного страхового запаса Фонда:

на 2021 год - 2680022,0 тыс. рублей;

на 2022 год - 2821457,0 тыс. рублей;

на 2023 год - 2909721,5 тыс. рублей.

Остаток средств нормированного страхового запаса Фонда, образовавшийся в бюджете Фонда на 1 января 2021 года, направляется на пополнение нормированного страхового запаса Фонда в 2021 году.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 5. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Утвердить для страховых медицинских организаций норматив расхо­дов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Глава Чувашской Республики О.Николаев







