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16.12.2020,  
12:08
Текст:  Тимур Алимов

Для армии разработают еще четыре модификации автомобиля "Стрела"

В следующем году для российских военных будут разработаны четыре новых автомобиля типа "Стрела". Соответствующий контракт подписан Минобороны РФ.

По информации генерального директора "Военно-промышленной компании" Александра Красовицкого, слова которого приводит ТК "Звезда", предусматривается создать многоцелевые бронированный и небронированный автомобили, а также платформы для монтажа специального оборудования на их базе.

Согласно утвержденному графику, машины должны выйти на предварительные испытания уже в 2021 году.

Кроме того, планируется начать тестирование опытных экземпляров готовой техники семейства "Стрела" - многоцелевого броневика и защищенной амфибии.

Легкий броневик "Стрела" был разработан в инициативном порядке. Автомобиль может применяться для различных целей и приспособлен для монтажа различного вооружения и оборудования.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Максимальная скорость бронемашины достигает 155 километров в час. Масса составляет около 4,7 тонны, благодаря чему ее можно транспортировать на внешней подвеске вертолетов типа Ми-8.

Корпус автомобиля обеспечивает баллистическую защиту второго класса, а противоминная защита рассчитана на устройства мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте.

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