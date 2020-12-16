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16.12.2020 10:09
Рубрика: В мире

ФБР начало расследование в отношении шведских и датских банков

Текст: Надежда Ермолаева

Министерство юстиции США, ФБР и федеральный прокурор открыли расследование в отношении крупнейших шведских банков SEB и Swedbank и датского банка Danske Bank. Об этом сообщает шведское новостное агентство Dagens Industri.

Фото: iStock
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Указанные скандинавские банки подозреваются американскими властями в отмывании денег и мошенничестве. Им грозят большие штрафы, если подозрения будут доказаны. Финансовые эксперты высказывают мнение, что в худшем случае проштрафившимся банкам может быть вынесен запрет на операции с долларами США.

Отмечается, что шведские банки отказались от комментариев, сославшись на то, что это устаревшая информация.

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