ФБР начало расследование в отношении шведских и датских банков

Министерство юстиции США, ФБР и федеральный прокурор открыли расследование в отношении крупнейших шведских банков SEB и Swedbank и датского банка Danske Bank. Об этом сообщает шведское новостное агентство Dagens Industri.

Указанные скандинавские банки подозреваются американскими властями в отмывании денег и мошенничестве. Им грозят большие штрафы, если подозрения будут доказаны. Финансовые эксперты высказывают мнение, что в худшем случае проштрафившимся банкам может быть вынесен запрет на операции с долларами США.

Отмечается, что шведские банки отказались от комментариев, сославшись на то, что это устаревшая информация.