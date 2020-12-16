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16.12.2020 07:22
Рубрика: Общество

ФМБА разработало алгоритмы предсказания тяжести течения COVID-19

Текст: Алексей Иванов

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали математические модели, позволяющие предсказать тяжесть и клинический исход течения COVID-19.

Фото: iStock
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Классификаторы были разработаны на основе анализа широкого ряда клинико-диагностических параметров у более чем 6,9 тысячи больных и переболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства. В результате был выделен ряд клинических факторов, влияющих на тяжесть течения заболевания.

В частности это уровень ферритина (сложный белковый комплекс, выполняющий роль основного внутриклеточного депо железа у человека и животных), связанный в том числе с уровнем гемоглобина в крови. Также ученые ФМБА включили в перечень С-реактивный белок и скорость оседания эритроцитов (СОЭ) - эти показатели могут сигнализировать о текущем воспалительном или ином патологическом процессе. Помимо этого учитывается нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение, частота дыхательных движений и другие факторы. В совокупности все они позволяют сделать прогноз о тяжести течения заболевания с вероятностью в 90 процентов.

Летальность COVID-19 повышается в зависимости от таких факторов, как возраст, индекс массы тела (выше 30), уровень глюкозы в крови, мужской пол.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Помимо этого ученые провели полногеномный ассоциативный анализ (GWAS) на выборке из более чем двух тысяч пациентов, в результате чего были выявлены генетические варианты, ассоциированные с тяжестью течения COVID-19. Этот диагностический алгоритм пока находится на этапе валидации.

Как уже писала "РГ", накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о запуске нового сервиса, так называемого КТ-калькулятора, разработанного учеными МГУ имени Ломоносова и врачами-практиками столичных клиник. Сервис помогает определить не только тактику лечения, но и целесообразность обследования легких с помощью компьютерной томографии.

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