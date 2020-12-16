Греция в пять раз увеличит расходы на оборону

В следующем году Греция увеличит расходы на вооружения в пять раз, потому что напряженные отношения с соседней Турцией - также членом НАТО - могут обостриться в любой момент. На военные нужды планируется выделить в общей сложности 2,5 миллиарда евро, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Среди прочего Афины планируют купить 18 французских истребителей Rafale. В столице Греции на следующей неделе ожидается подписание контракта с министром обороны Франции Флоранс Парли.

Предполагается также приобретение четырех новых фрегатов, а также боеприпасов и другого оборудования. Греция сохранила высокие расходы на оборону даже во время тяжелого финансового кризиса. В 2019 году Афины заняли третье место после США и Болгарии по доле расходов в валовом национальном продукте, которые составили 2,3 процента.

По информации греческих СМИ, военный бюджет, скорее всего, примут, так как консервативный премьер-министр Кириакос Мицотакис может рассчитывать на поддержку большинства в парламенте.

Мицотакис уже объявил об увеличении военных расходов в связи с напряженной ситуацией в Восточном Средиземноморье. Там Греция ведет спор с Турцией по поводу месторождений природного газа, на которые претендуют обе страны. Во время визита в Берлин в марте этого года премьер Греции ответил на вопрос журналистов о том, почему его страна так много тратит на вооружение. "Потому что Турция - наш сосед, а не Дания", - подчеркнул политик.