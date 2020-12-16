Юрий Григорович: Евгений Тяжельников дружил с нами, артистами

Дорогие друзья и коллеги!

Ушел Евгений Михайлович Тяжельников, редкий по доброте сердечной человек. Его принадлежность к миру большой политики мы в Большом театре России почти не ощущали - настолько он был близок к людям искусства. Его лично знали многие из нас и ждали на премьерах вовсе не по причине высокого положения. Уже будучи человеком без положения, он оставался всегда желанным гостем, и их с супругой скромное, почти незаметное и не пафосное присутствие на наших событиях было обязательным.

Дружил с артистами, награждал премией Ленинского комсомола и долгие годы наблюдал за ними из зала. Ему нравилось наше сообщество, порой, противоречивое, но чаще всего простодушное и открытое. Словно бы он чувствовал с облегчением - здесь не надо давать никаких политических оценок. А нужно просто разделять с нами победы и проблемы, личные радости и горести. А также хранить общие воспоминания, связанные с молодостью - и он хранил их в душе и в сердце. Мы это знали, и отвечали ему тем же.

Печально, очень печально.

Юрий Григорович, русский балетмейстер.