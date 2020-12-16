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16.12.2020 16:15
Рубрика: Экономика

К декриминализации лесной отрасли привлекут "Лидеров России"

Текст: Светлана Ментюкова
Зампред правительства Виктория Абрамченко провела встречу с победителем конкурса "Лидеры России", наставником которого являлась. Победителем в третьем сезоне конкурса стал Вагаб Абдулхамидов, лесник с более чем 20-летним стажем. Об этом сообщает аппарат вице-премьера.

"Хочу поздравить Вас с победой в конкурсе. Я знаю, что вы прошли большой путь, серьезный отбор конкурса "Лидеры России". Вы были среди сотен тысяч участников конкурса, зачастую уже опытных управленцев, научных, культурных, общественных деятелей. Это настоящий марафон", - сказала вице-премьер.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Она отметила, что рассчитывает на его активное участие в реализации плана по декриминализации и развитию лесного комплекса, который включает несколько десятков мероприятий. "Конкурс открывает большие перспективы для тех, кто хочет решать масштабные задачи. Реформа лесной отрасли - отличный пример такого вызова. Вы - лесник с колоссальным опытом - более 20 лет стажа. И что самое интересное - прошли в одной сфере практически все ступени, начинали еще помощником лесничего", - сказала Виктория Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что изменения подходов к лесу рассматриваются через призму сразу нескольких направлений. "Это и работа над нормативно-правовым регулированием, цифровизацией и усилением контроля. Работы очень много, уверена, что Вы примете в ней активное участие. Ваше видение "с места" будет особенно полезно в решении прикладных задач", - прокомментировала вице-премьер.

В свою очередь Вагаб Абдулхамидов рассказал, что в его рабочей практике были созданы мониторинговые инструменты, которые позволили повысить эффективность обнаружения лесных пожаров более чем на 60%. Вице-премьер предложила победителю конкурса разработать перечень мер, которые могут существенно повысить эффективность служб в борьбе с лесными пожарами.

"Вице-премьер поставила задачи сразу по нескольким трекам, особенно это касается своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров. Поэтому с учетом опыта, который я имею в лесном хозяйстве, буду вносить проработанные "на земле" предложения", - сказал он. Вагаб Абдулхамидов отметил, что для обеспечения эффективности тушения лесных пожаров большая работа ведется в рамках национального проекта "Экология", которым предусматривается, в том числе обеспечение лесопожарной техникой и оборудованием лесопожарных станций.

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