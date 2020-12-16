Кабмин создал комиссию по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом

Правительство РФ создало комиссию по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Данная правительственная комиссия образована для координации участия России в деятельности органов Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте. Ее возглавил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В документе сообщается, что созданная комиссия является постоянно действующим координационным органом, образованным в целях взаимодействия федеральных органов государственной власти и научных и общественных организаций при разработке и реализации мероприятий, связанных с обеспечением участия Российской Федерации в деятельности органов Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Также правительственная комиссия займется вопросами подготовки федеральных органов госвласти к сессиям Конференции сторон и информирования заинтересованных федеральных органов госвласти о деятельности ЮНЕСКО в области борьбы с допингом в спорте.