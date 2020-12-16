Закон Кировской области от 15 декабря 2020 года № 427-ЗО "О внесении изменения в Закон Кировской области "О величине прожиточного минимума пенсионера в Кировской области на 2021 год"

Принят Законодательным Собранием Кировской области 10 декабря 2020 года

Статья 1

Внести в статью 1 Закона Кировской области от 24 сентября 2020 года № 395-ЗО "О величине прожиточного минимума пенсионера в Кировской области на 2021 год" (Кировская правда, 2020, 6 октября) изменение, заменив слова "8872 рубля" словами "9348 рублей".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Кировской области И.В.Васильев







