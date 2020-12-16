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16.12.2020,  
11:58
Текст:  Майя Бирюкова

Командующий РВСН объяснил, почему "Авангард" получил такое название

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Ракетный комплекс "Авангард" является первым в мире стратегическим гиперзвуковым ядерным оружием и полностью оправдывает свое название. Технологический прорыв России в создании системы в интервью "Красной звезде" прокомментировал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

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- Это наименование новейшая система получила еще в самом начале ее разработки, на этапе открытия опытно-конструкторской работы. Этот ракетный комплекс по праву идет первым в авангарде создания новых видов вооружений, открыв эру стратегического гиперзвукового оружия, - рассказал он.

Генерал-полковник отметил, что Россия первой в мире получила летательный аппарат, развивающий скорость, в 20 раз превышающую число Маха, и способный при этом совершать неожиданные маневры и поражать цели в непредсказуемых местах с различных направлений, которые сложно предугадать.

Напомним, о существовании этого оружия стало известно в 2018 году: об "Авангарде" рассказал Владимир Путин. Комплекс был поставлен на боевое дежурство в конце прошлого года. Разработчик системы ракетостроитель Герберт Ефремов был награжден орденом Андрея Первозванного.

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