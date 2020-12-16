Указ губернатора Красноярского края от 16 декабря 2020 года № 346-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 14.12.2020 № 24-00-17/ 02-16961-2020, решение краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 15.12.2020 № 105, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "от 30.10.2020 № 24-00-17/02-14764-2020," заменить словами "от 30.10.2020 № 24-00-17/02-14764-2020, от 14.12.2020 № 24-00-17/02-16961-2020,";

слова "от 23.11.2020 № 101," заменить словами "от 23.11.2020 № 101, от 15.12.2020 № 105";

пункт 1.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"требований, предусмотренных пунктом 2.10.3 настоящего указа, в части, касающейся реализации дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта на объектах спорта (независимо от форм собственности).";

пункт 1.5 дополнить подпунктами 4-6 следующего содержания:

"4) соблюдения требований, предусмотренных пунктом 1.5.1 настоящего указа;

5) прекращения доступа посетителей в детские игровые комнаты, расположенные в организациях общественного питания, в период с 1 по 10 января 2021 года включительно;

6) соблюдения режима работы организаций общественного питания, установленного пунктом 1.10 настоящего указа.";

дополнить пунктом 1.5.1 следующего содержания:

"1.5.1. Обязать хозяйствующие субъекты, оказывающие услуги общественного питания и являющиеся ресторанами быстрого питания и самообслуживания, прекратить доступ в рестораны быстрого питания и самообслуживания несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет (малолетних), без сопровождения родителей или иных законных представителей.";

пункт 1.6 дополнить абзацем следующего содержания:

"требований, предусмотренных пунктом 1.6.1 настоящего указа (для развлекательных и досуговых заведений, детских игровых комнат или детских развлекательных центров, расположенных в торгово-развлекательных центрах и в организациях общественного питания).";

дополнить пунктом 1.6.1 следующего содержания:

"1.6.1. Приостановить в период с 1 по 10 января 2021 года деятельность в области отдыха и развлечений:

в развлекательных и досуговых заведениях, детских игровых комнатах или детских развлекательных центрах, расположенных в торгово-развлекательных центрах;

в детских игровых комнатах, расположенных в организациях общественного питания.";

пункт 1.7.1 дополнить абзацами следующего содержания:

"не допускать деятельность в области отдыха и развлечений в развлекательных и досуговых заведениях, детских игровых комнатах или детских развлекательных центрах, расположенных в торгово-развлекательных центрах, в период с 1 по 10 января 2021 года включительно;

не допускать на территорию торгово-развлекательных центров граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).";

пункт 1.8 дополнить абзацами следующего содержания:

"требований, предусмотренных пунктом 1.8.1 настоящего указа;

требований, предусмотренных пунктами 1.8.2, 1.8.3 настоящего указа (для концертных организаций и иных лиц, принимающих участие в деятельности по созданию, показу (публичному исполнению) и (или) организации концертных программ).";

дополнить пунктами 1.8.1-1.8.3 следующего содержания:

"1.8.1. Обязать театры, кинотеатры, концертные организации:

не допускать в здания театров, в здания (сооружения) и (или) помещения, в которых расположены кинотеатры и (или) концертные залы, зрителей, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия);

не допускать нахождение на территории данных объектов зрителей, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

1.8.2. Обязать концертные организации, организаторов концертов, исполнителей (артистов, актеров, солистов, танцоров, музыкантов, музыкальные группы, ансамбли, оркестры и иные творческие коллективы) при осуществлении показа (публичного исполнения) и (или) организации исполнения концертных программ соблюдать следующие особенности режима работы концертных организаций:

не допускать функционирование танцевальных зон и площадок, расположенных в концертном (зрительном) зале, и (или) нахождение зрителей на них;

обеспечить просмотр зрителями концертной программы исключительно на зрительских (посадочных) местах;

не допускать зрителей в концертный (зрительный) зал по входному билету без указания зрительского (посадочного) места (для концертных организаций и организаторов концертов).

1.8.3. Обязать концертные организации, организаторов концертов, хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по бронированию и продаже билетов на развлекательные мероприятия и события, а также иных лиц, принимающих участие в организации и (или) проведении концертной (гастрольно-концертной) деятельности, не допускать продажу, дарение или иное предоставление гражданам билетов на концерты без указания зрительского места.";

пункт 1.10 изложить в следующей редакции:

"1.10. Приостановить деятельность (ограничить режим работы) хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги общественного питания:

с 21 часа 30 декабря 2020 года до 7 часов 2 января 2021 года по местному времени;

в период с 17 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (за исключением периода, указанного в абзаце втором настоящего пункта) - с 21 часа до 7 часов следующего дня по местному времени;

в иные периоды (за исключением периодов, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта) до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в Красноярском крае - с 23 часов до 7 часов следующего дня по местному времени.

Установить, что действие ограничений, предусмотренных абзацами первым - четвертым настоящего пункта, не распространяется на случаи:

обслуживания на вынос без посещения гражданами организаций общественного питания;

доставки заказов;

работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий общественного питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций;

работы хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги общественного питания и расположенных на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций, автовокзалов и автостанций.";

в пункте 2:

в абзаце первом:

слово "приостановить" заменить словами "приостановить (ограничить)";

абзац третий изложить в следующей редакции:

"проведение на территории Красноярского края публичных мероприятий, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан (далее в настоящем пункте - массовые мероприятия), за исключением конгрессной и выставочной деятельности, указанной в пункте 1.9 настоящего указа, и с учетом особенностей, предусмотренных абзацем пятым настоящего пункта;";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Установить, что действие ограничения на проведение на территории Красноярского края массовых мероприятий, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, распространяется в том числе на любые досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан, посвященные празднованию Нового года (в том числе церемонии открытия Новогодних елок) на территориях общего пользования (в том числе площадях, улицах, проездах, набережных, парках, скверах, бульварах), объектах спорта, земельных участках, на которых расположены многоквартирные дома, в торгово-развлекательных центрах, учреждениях, предприятиях и иных организациях культуры и искусства, образовательных организациях и иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового года, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, и организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми, в пределах одной группы и без привлечения лиц, оказывающих услуги в области отдыха и развлечений, не являющихся работниками данных организаций), в иных организациях.";

абзац второй пункта 2.8.2 изложить в следующей редакции:

"постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.12.2013 № 70 "Об утверждении СанПиН 2.1.2.3150-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун" (в части его соблюдения в срок до 31 декабря 2020 года включительно);";

дополнить пунктом 2.9.1 следующего содержания:

"2.9.1. Установить особый порядок передвижения граждан на территориях розничных рынков (далее - рынок), ярмарок, а также территориях, на которых осуществляется оптовая торговля, предусмотренный настоящим пунктом.

Обязать управляющие рынком компании при организации охраны рынка и участии в поддержании общественного порядка на нем, а также при выполнении требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

не допускать на территорию рынка граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия);

обеспечить контроль за нахождением на территориях рынков граждан исключительно в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Обязать организаторов ярмарок при выполнении требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

не допускать на территорию мест проведения ярмарок граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия);

обеспечить контроль за нахождением на территории мест проведения ярмарок граждан исключительно в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).

Обязать лиц, заключивших с управляющей рынком компанией договоры о предоставлении торговых мест, продавцов, осуществляющих деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рынке, участников ярмарок и хозяйствующих субъектов, осуществляющих оптовую торговлю, соблюдать требования законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и не обслуживать граждан, не использующих средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия).";

пункт 2.10.2 дополнить абзацами следующего содержания:

"реализацию дополнительных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта и дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта на объектах спорта (независимо от форм собственности);

реализацию перечней мероприятий для детей и молодежи, направленных на развитие спортивного потенциала, на 2020, 2021 годы, утвержденных приказами министерства образования Красноярского края, в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п.";

в абзаце первом пункта 2.10.3:

слово "мероприятия," заменить словами "образовательные программы и (или) мероприятия,";

дополнить пунктами 3.11.1, 3.11.2 следующего содержания:

"3.11.1. В целях защиты прав граждан на охрану здоровья, обеспечения соблюдения дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социального дистанцирования) рекомендовать хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность, работа которых не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, аптечным организациям принять меры по увеличению количества работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), осуществляющих кассовое обслуживание потребителей, и меры по увеличению продолжительности режима работы торговых объектов, аптечных организаций, в том числе по введению круглосуточного режима их работы, в период с 17 декабря 2020 года по 15 января 2021 года включительно.

3.11.2. В целях защиты прав граждан на охрану здоровья рекомендовать религиозным организациям и органам местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края при проведении и организации проведения религиозных обрядов, церемоний, богослужений принять меры по обеспечению безопасных условий их совершения гражданами.";

в пункте 3.13:

слова "до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки" заменить словами "до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, если иные сроки (периоды) действия дополнительных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края, не установлены настоящим указом.".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







