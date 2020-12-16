Закон Курской области от 14 декабря 2020 года № 113-зко "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Курской областной Думой 11 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 63 457 970 284 рублей;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 64 321 140 284 рублей;

дефицит областного бюджета в сумме 863 170 000 рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 и 2023 годы:

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 61 633 872 390 рублей, на 2023 год - в сумме 61 502 511 230 рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 61 353 459 433 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 189 837 659 рублей, на 2023 год - в сумме 61 240 980 535 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 446 175 187 рублей;

профицит областного бюджета на 2022 год в сумме 280 412 957 рублей, профицит областного бюджета на 2023 год - в сумме 261 530 695 рублей.

Статья 2. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета:

на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов областного бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Особенности администрирования доходов областного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Отсрочки и рассрочки по уплате региональных налогов, пени и штрафов предоставляются при условии срока их действия в пределах финансового года.

2. Установить, что государственными унитарными предприятиями Курской области перечисляется в областной бюджет часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, в размере 30 процентов.

3. Установить, что поступающие областным казенным учреждениям добровольные взносы и пожертвования (безвозмездные поступления) в полном объеме зачисляются в доход областного бюджета и направляются на финансирование в соответствии с целями их предоставления, за исключением расходов на содержание органов государственной власти.

4. Установить, что в 2021 году невыясненные поступления, зачисленные в областной бюджет до 1 января 2018 года и по которым по состоянию на 1 января 2021 года не осуществлен возврат, зачет, уточнение, подлежат отражению главными администраторами доходов областного бюджета по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов областного бюджета.

Статья 5. Прогнозируемое поступление доходов областного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов

Утвердить прогнозируемое поступление доходов в областной бюджет:

в 2021 году согласно приложению № 5 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

Статья 6. Нормативы распределения доходов в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, местными бюджетами и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

2. Установить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц, за исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему Закону.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

Статья 7. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

на 2021 год согласно приложению № 10 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

на 2021 год согласно приложению № 12 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 13 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Курской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета:

на 2021 год согласно приложению № 14 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 15 к настоящему Закону.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, за исключением субвенций, предоставляемых на исполнение публичных нормативных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в установленном порядке, а также на исполнение отдельных расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке, формирующие единую субвенцию (далее -единая субвенция) (за исключением субвенций, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации):

на 2021 год согласно приложению № 16 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 17 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 3 715 177 582 рублей, на 2022 год - в сумме 3 622 929 588 рублей, на 2023 год - в сумме 3 630 567 183 рублей.

6. Утвердить размер резервного фонда Администрации Курской области на 2021 год в сумме 30 389 280 рублей, на 2022 год - в сумме 30 389 280 рублей, на 2023 год - в сумме 30 389 280 рублей.

7. Утвердить объемы бюджетных ассигнований дорожного фонда Курской области:

1) на 2021 год в сумме 6 441 000 089 рублей, в том числе за счет: налога на имущество организаций в сумме 1 269 741 272 рублей; других доходов областного бюджета, установленных статьей 2 Закона Курской области от 23 августа 2011 года № 52-ЗКО "О дорожном фонде Курской области", в сумме 4 811 258 817 рублей;

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в сумме 360 000 000 рублей;

2) на 2022 год в сумме 6 279 985 787 рублей, в том числе за счет: налога на имущество организаций в сумме 689 741 272 рублей;

других доходов областного бюджета, установленных статьей 2 Закона Курской области от 23 августа 2011 года № 52-ЗКО "О дорожном фонде Курской области", в сумме 5 590 244 515 рублей;

3) на 2023 год в сумме 6 967 326 152 рублей, в том числе за счет: налога на имущество организаций в сумме 689 741 272 рублей;

других доходов областного бюджета, установленных статьей 2 Закона Курской области от 23 августа 2011 года № 52-ЗКО "О дорожном фонде Курской области", в сумме 6 053 820 180 рублей;

субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, в сумме 223 764 700 рублей.

8. Утвердить объем резервного фонда Курской области на 2021 год в размере 1 985 222 рублей.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований областного бюджета на финансовое обеспечение государственной поддержки семьи и детей на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 18 к настоящему Закону.

Статья 8. Особенности исполнения областного бюджета в 2021 году

1. Остатки средств областного бюджета по состоянию на 1 января 2021 года на счете областного бюджета, образовавшиеся в связи с неполным использованием получателями средств областного бюджета восстановленных Фондом социального страхования Российской Федерации кассовых расходов, в соответствии с федеральным законодательством направляются в 2021 году на те же цели в качестве дополнительного источника.

2. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2021 году в сводную бюджетную роспись вносятся изменения без внесения изменений в настоящий Закон в случае использования (перераспределения) бюджетных ассигнований, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы", на выполнение обязательств по обеспечению необходимого уровня софинансирования расходных обязательств Курской области в случае принятия федеральными органами власти решений по предоставлению субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на реализацию решений Администрации Курской области, направленных в том числе на обеспечение указов Президента Российской Федерации и совершенствование системы материальной мотивации государственных гражданских служащих, на 2021 год в размере 645 151 676 рублей, на 2022 год - в размере 4 144 794 641 рубля, на 2023 год - в размере 3 571 022 180 рублей.

3. Установить дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

1) реорганизация государственных учреждений;

2) применение бюджетных мер принуждения, предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников исполнительных органов государственной власти Курской области, между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджета в случае принятия Губернатором Курской области решений о сокращении численности работников этих исполнительных органов государственной власти Курской области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований на приоритетные проекты (программы), национальные проекты, осуществляемые в рамках государственных программ Курской области, в пределах объемов, предусмотренных на реализацию соответствующих государственных программ Курской области;

5) перераспределение бюджетных ассигнований в случаях установленных бюджетным законодательством между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов в пределах объемов экономии бюджетных средств, полученной по итогам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Курской области, в порядке, установленном Администрацией Курской области;

6) перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов в пределах объемов, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета, в порядке, установленном Администрацией Курской области;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации в объеме, необходимом для выполнения условий софинансирования, установленных для получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Курской области из федерального бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей государственной программе Курской области;

8) увеличение бюджетных ассигнований в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований, предусмотренных в отчетном финансовом году на реализацию этапа 2020-2021 годов региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

4. Установить, что получатель средств областного бюджета вправе предусматривать авансовые платежи:

1) при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) в размерах:

а) 100 процентов суммы договора (государственного контракта) -по договорам (контрактам):

об оплате расходов по участию сборных команд Курской области, отдельных спортсменов в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, команд Курской области во всероссийских массовых мероприятиях школьников, обучающихся профессиональных образовательных организаций или работников образования;

об оказании услуг связи, о подписке на печатные и электронные издания (в том числе периодические и справочные) и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки, о приобретении авиа-и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, сертификатов на сервисное обслуживание сетевого (серверного) оборудования, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, финансовое обеспечение строительства, реконструкции или технического перевооружения которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, о проведении государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Курской области;

на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации (далее - оборудование), необходимых для предотвращения распространения, профилактики и лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (2019-пСоV), включая работы и услуги по доставке, разгрузке, сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов;

б) до 100 процентов суммы договора (государственного контракта) -по договорам (государственным контрактам) на поставку иммунобиологических, наркотических и психотропных препаратов, об оказании услуг для оздоровления детей Курской области в оздоровительных учреждениях;

в) не более 60 процентов суммы договора (государственного контракта) - по договорам (государственным контрактам), связанным с дорожной деятельностью, в том числе на приобретение дорожных, дорожно-строительных материалов, горюче-смазочных материалов, дорожно-эксплуатационного и другого имущества, необходимого для нормального функционирования и содержания автомобильных дорог общего пользования;

г) не более 30 процентов суммы договора (государственного контракта) - по иным договорам (государственным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

2) для осуществления расходов, связанных с оплатой услуг, работ по организации участия в мероприятиях (выставках, конференциях, форумах, семинарах, совещаниях, тренингах, соревнованиях и т.п.), в том числе с оплатой организационных взносов, а также расходов, связанных со служебными командировками, в размере 100 процентов;

3) по государственному контракту на оказание услуги по поддержанию в Списке ценных бумаг, допущенных к торгам, государственных облигаций Курской области 2017 года в размере 100 процентов за каждый календарный год исполнения услуги.

5. Предоставить право Администрации Курской области определить перечень приоритетных расходов областного бюджета, подлежащих финансированию в первоочередном порядке.

Статья 9. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств Курской области в сфере социального обеспечения населения

Установить с 1 февраля 2021 года размер индексации 1,038:

ежемесячной доплаты к пенсии, назначенной в соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотренной абзацем пятым статьи 10 Закона Курской области от 25 октября 2002 года № 45-ЗКО "О звании "Почетный гражданин Курской области";

дополнительного ежемесячного материального обеспечения, предусмотренного Законом Курской области от 9 июня 2003 года № 23-3KO "О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении участников разминирования территории Курской области в 1943-1948 годах";

пособия на ребенка, предусмотренного частью 1 статьи 2 Закона Курской области от 1 декабря 2004 года № 56-ЗКО "О размере, порядке назначения и выплаты пособия на ребенка";

ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной Законом Курской области от 29 декабря 2003 года № 64-ЗКО "Об установлении ежемесячной компенсации лицам, проходившим службу по призыву, ставшим инвалидами вследствие военной травмы";

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной частью 4 статьи 3 Закона Курской области от 1 декабря 2004 года № 58-ЗКО "О социальной поддержке лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, и ветеранов труда";

единовременной денежной выплаты и ежемесячной денежной выплаты, предусмотренных частью 3 статьи 1 и частью 4 статьи 21 Закона Курской области от 1 декабря 2004 года № 59-ЗКО "О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий";

денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), предусмотренных частью 1 статьи 3 Закона Курской области от 21 июня 2006 года № 30-ЗКО "О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)";

ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной статьей 3 Закона Курской области от 14 августа 2006 года № 53-3KO "О предоставлении социальной поддержки отдельным категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами";

ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 1 части 1 статьи 2 Закона Курской области от 9 июня 2007 года № 42-ЗКО "О звании "Ветеран труда Курской области";

ежемесячных пособий, ежегодной денежной выплаты на обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, и областного материнского капитала, предусмотренных статьями 11,14, 21 и 224 Закона Курской области от 10 декабря 2008 года № 108-ЗКО "О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области";

ежемесячного денежного вознаграждения, предусмотренного статьей 5 Закона Курской области от 1 февраля 2012 года № 12-ЗКО "Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Курской области";

дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты, предусмотренной Законом Курской области от 24 ноября 2011 года № 92-ЗКО "О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на проведение ремонта жилых помещений, расположенных на территории Курской области, закрепленных на праве собственности за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

денежных средств на содержание усыновленного ребенка, предусмотренных частью 1 статьи 2 Закона Курской области от 17 августа 2012 года № 78-ЗКО "О выплате денежных средств на содержание усыновленного ребенка";

вознаграждения, причитающегося приемному родителю за исполнение его обязанностей, предусмотренного частью 1 статьи 1 Закона Курской области от 23 апреля 2013 года № 35-3KO "О вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье, размере денежных средств на содержание ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную семью";

ежегодной денежной выплаты, установленной пунктом 1 части 1 статьи 2 Закона Курской области от 11 июня 2019 года № 36-3KO "О детях войны в Курской области".

Статья 10. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в размере 184 рублей на 1 жителя.

2. Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в размере 280 рублей на 1 жителя.

3. Установить, что критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), применяемый для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов равен 1.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Курской области на 2021 год в размере 25 112 438 190 рублей, на 2022 год-в размере 21 422 646 398 рублей, на 2023 год - в размере 20 350 202 675 рублей, из них:

1) в форме дотаций местным бюджетам на 2021 год - 941 948 259 рублей, на 2022 год - 316 734 630 рублей, на 2023 год - 239 600 992 рубля, в том числе:

а) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов на 2021 год - 596 948 259 рублей, на 2022 год - 201 734 630 рублей, на 2023 год - 124 600 992 рубля;

б) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год - 330 000 000 рублей, на 2022 год - 100 000 000 рублей, на 2023 год - 100 000 000 рублей, в том числе:

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения при планировании местных бюджетов на 2021 год - 100 000 000 рублей;

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений на финансовое обеспечение расходных обязательств на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в процессе исполнения местных бюджетов на 2021 год в сумме 230 000 000 рублей, в том числе на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов - 130 000 000 рублей, бюджетов городских и сельских поселений -100 000 000 рублей, на 2022 год - 100 000 000 рублей, на 2023 год -100 000 000 рублей;

в) на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Курской области на 2021 год - 15 000 000 рублей, в том числе бюджетам муниципальных районов (городских округов) - 10 000 000 рублей, бюджетам городских поселений - 3 000 000 рублей, бюджетам сельских поселений -2 000 000 рублей, на 2022 год - 15 000 000 рублей, на 2023 год -15 000 000 рублей;

2) в форме субсидий местным бюджетам на 2021 год -6 777 680 003 рубля, на 2022 год - 4 962 236 142 рубля, на 2023 год -3 959 949 403 рубля;

3) в форме субвенций местным бюджетам на 2021 год -16 730 509 928 рублей, на 2022 год - 16 139 575 626 рублей, на 2023 год -16 146 552 280 рублей;

4) в форме иных межбюджетных трансфертов на 2021 год -662 300 000 рублей, на 2022 год - 4 100 000 рублей, на 2023 год -4 100 000 рублей.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Курской области по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам и подразделам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 19 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований:

на 2021 год согласно приложению № 20 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 21 к настоящему Закону.

7. Установить, что в 2021 году в соответствии с федеральным законодательством операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2021 года, при исполнении местных бюджетов учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов в Управлении Федерального казначейства по Курской области.

8. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 22 к настоящему Закону.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год в размере 15 000 000 рублей, на 2022 год -в размере 15 000 000 рублей, на 2023 год - в размере 15 000 000 рублей.

10. Утвердить объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов федеральному бюджету в форме субвенции на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2021 год в размере 1 236 600 рублей.

Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Курской области и областных государственных учреждений

1. Органы государственной власти Курской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности государственных служащих Курской области и работников областных казенных учреждений, за исключением случаев передачи Курской области дополнительных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и увеличения численности региональных проектных офисов для выполнения задач по организации проектной деятельности.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений.

Статья 12. Предоставление бюджетных кредитов

1. Установить, что бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов (далее в настоящей статье - муниципальные образования) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, на срок до трех лет для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в 2021 году в сумме до 29 114 000 рублей, в 2022 году в сумме до 35 438 000 рублей, в 2023 году в сумме до 21 518 000 рублей.

2. Установить, что основанием для предоставления бюджетных кредитов является обращение органа местного самоуправления о необходимости выделения бюджетных средств для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования.

3. Предоставление бюджетных кредитов осуществляется в порядке, предусмотренном настоящей частью и нормативным правовым актом Администрации Курской области в соответствии с настоящим Законом.

Обращение органа местного самоуправления о необходимости выделения бюджетных средств для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования, содержащее обоснование необходимости предоставления и цели использования бюджетного кредита, сроки и источники его погашения, направляется в установленном Администрацией Курской области порядке в уполномоченный Администрацией Курской области орган исполнительной власти Курской области (далее в настоящей статье - уполномоченный орган) с одновременным предоставлением документов, установленных Администрацией Курской области.

Уполномоченный орган после получения обращения органа местного самоуправления о выделении бюджетного кредита в сроки, установленные Администрацией Курской области, принимает решение по результатам его рассмотрения.

В случае принятия решения о предоставлении бюджету муниципального образования бюджетного кредита уполномоченный орган издает правовой акт по данному вопросу.

На основании правового акта о предоставлении бюджету муниципального образования бюджетного кредита уполномоченный орган и орган местного самоуправления заключают соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования из областного бюджета бюджетного кредита по форме, утвержденной уполномоченным органом.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении бюджетного кредита уполномоченный орган направляет заявителю, обратившемуся за бюджетным кредитом, мотивированный отказ в предоставлении бюджетного кредита. Основания для отказа устанавливаются Администрацией Курской области.

4. Условиями предоставления из областного бюджета бюджетных кредитов являются:

1) взимание платы за пользование бюджетными кредитами;

2) принятие обязательств органом местного самоуправления по обеспечению отсутствия просроченной задолженности по бюджетным обязательствам муниципального образования на период пользования бюджетными кредитами;

3) соблюдение ограничений при осуществлении заимствований, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации;

4) возвратность бюджетных кредитов;

5) соблюдение органом местного самоуправления установленного Администрацией Курской области норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления;

6) согласие органа местного самоуправления на осуществление уполномоченным органом и органом государственного финансового контроля Курской области проверок соблюдения получателем бюджетного кредита условий, целей и порядка его предоставления;

7) принятие обязательств органом местного самоуправления по обеспечению привлечения в бюджет муниципального образования кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых, со дня заключения соглашения о предоставлении местному бюджету из областного бюджета бюджетного кредита.

5. Бюджетный кредит может быть предоставлен только муниципальному образованию, которое на дату обращения не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Курской областью.

6. Установить, что предоставление бюджетных кредитов осуществляется без предоставления муниципальным образованием обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим соглашением.

7. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

8. Условиями использования бюджетных кредитов являются:

1) своевременное внесение платы за пользование бюджетными кредитами;

2) использование бюджетных кредитов на цели, определенные правовыми актами о предоставлении бюджетных кредитов и заключенными соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов.

9. Установить, что условиями возврата бюджетных кредитов являются размеры и сроки возврата, периодичность платежей и их размеры, которые определяются соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов.

10. Установить, что возврат долговых обязательств по бюджетным кредитам, предоставленным до 1 января 2020 года из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов и на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, осуществляется в порядке и по кодам бюджетной классификации Российской Федерации (в части, относящейся к областному бюджету), утвержденным нормативными правовыми актами Администрации Курской области и уполномоченного органа в соответствии с настоящим Законом.

Статья 13. Особенности реструктуризации с частичным списанием (сокращением) отдельных видов денежных обязательств муниципальных образований Курской области перед областным бюджетом

1. Предоставить право Администрации Курской области провести реструктуризацию денежных обязательств муниципальных образований Курской области перед областным бюджетом по реструктурированным в 2015 году бюджетным кредитам, предоставленным в 2010 и в 2011 годах для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения), на условиях частичного списания (сокращения) денежных обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и установления платы в размере 0,1 процента годовых, начисляемой на остаток реструктурированных денежных обязательств.

2. Правила реструктуризации денежных обязательств муниципальных образований Курской области перед областным бюджетом устанавливаются нормативным правовым актом Администрации Курской области.

Статья 14. Государственный долг Курской области

1. Установить объем государственного долга Курской области на 2021 год в сумме 22 086 492 641 рубля, на 2022 год - в сумме 23 236 673 740 рублей, на 2023 год - в сумме 23 849 388 970 рублей.

2. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Курской области на 1 января 2022 года по долговым обязательствам Курской области в сумме 11 460 078 500 рублей, в том числе по государственным гарантиям - 0 рублей.

3. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Курской области на 1 января 2023 года по долговым обязательствам Курской области в сумме 11 179 665 543 рублей, в том числе по государственным гарантиям - 0 рублей.

4. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Курской области на 1 января 2024 года по долговым обязательствам Курской области в сумме 10 918 134 848 рублей, в том числе по государственным гарантиям - 0 рублей.

5. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Курской области на 2021 год согласно приложению № 23 к настоящему Закону и Программу государственных внутренних заимствований Курской области на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 24 к настоящему Закону.

6. Утвердить Программу государственных гарантий Курской области на 2021 год согласно приложению № 25 к настоящему Закону и Программу государственных гарантий Курской области на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 26 к настоящему Закону.

7. Утвердить в составе расходов областного бюджета бюджетные ассигнования на обслуживание государственного долга Курской области на 2021 год в сумме 444 957 991 рубля, на 2022 год - в сумме 444 957 991 рубля, на 2023 год - в сумме 444 957 991 рубля, в том числе на уплату процентов за рассрочку по реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам на 2021 год в сумме 5 039 350 рублей, на2022 год- в сумме 4 835 618 рублей, на 2023 год - в сумме 4 631 887 рублей.

8. Установить, что на погашение государственных облигаций Курской области 2017 года, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, направляются бюджетные ассигнования в 2021 году в сумме 195 000 000 рублей, в 2022 году в сумме 195 000 000 рублей и в 2023 году в сумме 195 000 000 рублей.

Статья 15. Субсидии, гранты в форме субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Установить, что за счет средств областного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов предоставляются субсидии, гранты в форме субсидий в порядке, установленном Администрацией Курской области:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, хозяйствующим субъектам, выпекающим и реализующим социальные сорта хлеба в организации розничной торговли Курской области по оптовой (отпускной) цене, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, российским организациям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам малого предпринимательства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, в рамках реализации государственной программы Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области";

2) организациям железнодорожного транспорта, транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, организациям, осуществляющим деятельность в сфере воздушного транспорта, организациям, выполняющим воздушные перевозки, в рамках реализации государственной программы Курской области "Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Курской области и безопасности дорожного движения", а также транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств на территории Курской области;

3) инвесторам, инвесторам-лизингополучателям в рамках реализации государственной программы Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области";

4) промышленным предприятиям в рамках реализации государственной программы Курской области "Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности";

5) организациям, оказывающим услуги теплоснабжения, газоснабжения (в том числе бытового газа в баллонах), холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в рамках государственной программы Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области";

6) частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в соответствии с государственной программой Курской области "Развитие образования в Курской области";

7) частным дошкольным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в соответствии с государственной программой Курской области "Развитие образования в Курской области";

8) субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с государственной программой Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области";

9) предприятиям и организациям различных форм собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, участвующим в реализации мероприятий в области содействия занятости населения, в соответствии с государственной программой Курской области "Содействие занятости населения в Курской области";

10) поставщикам социальных услуг, оказываемых инвалидам и пожилым гражданам в стационарной форме, услуг по реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, а также услуг по социальной реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц без определенного места жительства, лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях), не участвующим в выполнении государственного задания (заказа);

11) организациям, способствующим развитию инвестиционной деятельности в Курской области в рамках реализации государственной программы Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области";

12) государственным унитарным предприятиям Курской области в рамках реализации государственной программы Курской области "Управление государственным имуществом Курской области";

13) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива в рамках реализации государственной программы Курской области "Повышение энергоэффективности и развитие энергетики в Курской области";

14) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, в рамках реализации государственной программы Курской области "Комплексное развитие сельских территорий Курской области".

Статья 16. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями

Установить, что за счет средств областного бюджета в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов предоставляются субсидии в порядке, установленном Администрацией Курской области:

1) Ассоциации микрокредитной компании "Центр поддержки предпринимательства Курской области" в рамках реализации мероприятий государственной программы Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области";

2) автономной некоммерческой организации "Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области" в рамках государственной программы Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области";

3) общественным организациям инвалидов в соответствии с государственной программой Курской области "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Курской области";

4) общественным организациям в соответствии с государственной программой Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области";

5) фонду социальной поддержки населения Курской области, находящегося в трудной жизненной ситуации, в рамках государственной программы Курской области "Социальная поддержка граждан в Курской области";

6) автономной некоммерческой организации "Центр компетенций развития городской среды Курской области" в рамках государственной программы Курской области "Формирование современной городской среды в Курской области";

7) некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Курской области" в рамках государственной программы Курской области "Развитие промышленности в Курской области и повышение ее конкурентоспособности";

8) некоммерческой организации "Фонд "Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области" в рамках государственной программы Курской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области";

9) автономной некоммерческой организации "Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Курской области" в рамках государственной программы Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области".

Статья 17. Приостановление действия отдельных законодательных актов Курской области

Приостановить с 1 января 2021 года до 31 декабря 2023 года действие:

1) статей 16, 17 (в части слов "компенсация расходов на оплату жилых помещений") Закона Курской области от 10 декабря 2008 года № 108-ЗКО "О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области" (газета "Курск" от 17 декабря 2008 года № 222-223; газета "Курская правда" от 15 июля 2009 года № 154-156; от 16 декабря 2010 года № 145-149; от 21 сентября 2010 года № 109; от 12 ноября 2011 года № 135; от 29 ноября 2011 года № 142; от 15 декабря 2011 года № 149; от 17 декабря 2011 года № 150; от 17 марта 2012 года № 28; официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 27 июня 2012 года; от 12 декабря 2012 года; от 24 апреля 2013 года; от 5 декабря 2013 года; от 25 февраля 2014 года; от 26 мая 2014 года; от 17 июня 2014 года; от 25 сентября 2014 года; от 24 ноября 2014 года; от 11 сентября 2015 года; от 4 декабря 2015 года; от 25 декабря 2015 года; от 27 апреля 2016 года; от 3 ноября 2016 года; от 15 декабря 2016 года; от 27 сентября 2017 года; от 11 декабря 2017 года; от 13 декабря 2017 года; от 29 мая 2018 года; от 14 ноября 2018 года; от 10 декабря 2018 года; от 22 августа 2019 года; от 5 ноября 2019 года; от 10 декабря 2019 года; от 12 декабря 2019 года; от 19 февраля 2020 года; от 13 апреля 2020 года);

2) статьи 7 Закона Курской области от 9 декабря 2013 года № 121-ЗКО "Об образовании в Курской области" (официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 10 декабря 2013 года; от 1 декабря 2014 года; от 20 марта 2015 года; от 22 июня 2015 года; от 4 декабря 2015 года; от 24 августа 2016 года; от 15 декабря 2016 года; от 26 сентября 2017 года; от 30 ноября 2017 года; от 11 декабря 2017 года; от 18 июля 2018 года; от 10 декабря 2018 года; от 27 февраля 2019 года; от 22 августа 2019 года; от 12 сентября 2019 года; от 25 ноября 2019 года; от 10 декабря 2019 года; от 3 июня 2020 года) в отношении проезда детей в возрасте до 16 лет и обучающихся старше 16 лет до окончания обучения в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, за исключением детей из многодетных семей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, до завершения обучения по указанным образовательным программам;

3) Закона Курской области от 18 июня 2014 года № 40-ЗКО "О наделении органов местного самоуправления Курской области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере водоснабжения и водоотведения" (официальный сайт Администрации Курской области http://adm.rkursk.ru от 18 июня 2014 года; от 26 сентября 2017 года; от 11 декабря 2017 года; от 10 декабря 2018 года; от 12 сентября 2019 года; от 10 декабря 2019 года).

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Курской области Р.В.Старовойт







