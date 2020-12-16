Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 16 декабря 2020 года № 188-рг "Об ограничительных мероприятиях и внесении изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.12.2020 № 185-рг "О продлении ограничительных мероприятий"

1. Приостановить организацию и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания, за исключением обслуживания навынос без организации посадочных мест, доставки заказов, обслуживания в объектах дорожного (придорожного) сервиса, обслуживания на территории аэропортов, авто- и железнодорожных вокзалов (станций):

1.1. В период с 16.12.2020 по 02.01.2021 с 01 часа 00 минут до 06 часов 00 минут.

Действие настоящего подпункта не распространяется на действие подпункта 1.2 настоящего пункта.

1.2. 01.01.2021 с 03 часов 00 минут до 06 часов 00 минут.

2. Разрешить в период с 16.12.2020 по 02.01.2021 проведение в организациях общественного питания коллективных мероприятий, таких как банкеты, корпоративные мероприятия организаций, при условии присутствия в зале обслуживания 1 посетителя на 4 квадратных метра, но не более 50 человек.

3. Работа организаций общественного питания в периоды, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего распоряжения, может осуществляться только при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30.05.2020 МР 3.1/2.3.6.0190-20 "Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу.

4. Внести в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 11.12.2020 № 185-рг "О продлении ограничительных мероприятий" изменение, исключив пункт 3.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







