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16 декабря 2020 г.

Закон Республики Марий Эл от 15 декабря 2020 года № 55-З "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Марий Эл "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл на 2021 год"

Дата подписания 15 декабря 2020 г.
Опубликован 16 декабря 2020 г.
Вступает в силу 1 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон Республики Марий Эл от 11 сентября 2020 года № 33-З "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл на 2021 год"

Принят Государственным Собранием Республики Марий Эл 10 декабря 2020 года

Статья 1.

Внести в статью 1 Закона Республики Марий Эл от 11 сентября 2020 года № 33-З "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Марий Эл на 2021 год" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 11 сентября 2020 г., № 11092020010033) следующее изменение:

слова "8 561 рубля" заменить словами "8 719 рублей".

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев



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