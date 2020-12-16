Закон Нижегородской области от 15 декабря 2020 года № 154-З "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием 26 ноября 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Нижегородской области (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 43 193 165,5 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - ФОМС), в сумме 41 805 036,6 тыс. рублей, неналоговых доходов в сумме 257 544,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 43 223 106,0 тыс. рублей;

3) предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме 29 940,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 45 234 130,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФОМС, в сумме 43 780 759,8 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 47 785 732,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФОМС, в сумме 46 250 973,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 45 234 130,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 47 785 732,7 тыс. рублей.

3. Установить, что источником финансирования дефицита бюджета Фонда в 2021 году являются изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета Фонда согласно приложению 1.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2021 год согласно приложению 4;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5.

Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, получаемых из бюджета ФОМС и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6.

2. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде межбюджетных трансфертов, направляются:

1) из бюджета ФОМС:

а) на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов;

б) для формирования нормированного страхового запаса Фонда на цели софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с частью 27 статьи 51 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в оссийской Федерации");

в) для осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в соответствии с частью 28 статьи 51 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации на возмещение Фонду затрат при осуществлении расчетов за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями Нижегородской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в размере до 6 360 000,0 тыс. рублей ежегодно.

2. Средства нормированного страхового запаса Фонда направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение ' реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Фонда в текущем финансовом году, с последующим восстановлением средств нормированного страхового запаса Фонда.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Нижегородской области, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда

1. Остатки средств, образовавшиеся на 1 января 2021 года в результате неполного их использования в 2020 году за счет:

1) межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета ФОМС в форме субвенций на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет ФОМС в течение первых 15 рабочих дней 2021 года;

2) прочих неналоговых доходов, а также доходов, поступивших на счета по учету средств обязательного медицинского страхования сверх сумм объема, утвержденного настоящим Законом, направляются на завершение расчетов в I квартале 2021 года и реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда с последующим внесением изменений в настоящий Закон.

2. Условия, объемы и порядок финансирования медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, определяются Программой государственных гарантий бесплатного оказания населению Нижегородской области медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, тарифным соглашением в сфере обязательного медицинского страхования на территории Нижегородской области и иными правовыми актами по обязательному медицинскому страхованию.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор области Г.С.Никитин







