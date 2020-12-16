В Общественной палате предлагают создать министерство демографии

В Общественной палате предложили создать министерство демографической политики или наделить министерство труда полномочиями в этой сфере. С инициативой выступил первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло.

"Мое предложение - поддержать предложение Валентины Матвиенко о либо переименовании министерства труда в министерство труда и демографической политики, либо о создании отдельного министерства, которое будет заниматься демографическими вопросами", - сказал Пожигайло в ходе пленарного заседания ОП РФ.

По его словам, этот орган должен заниматься выработкой решений в сфере демографической политики и "анализом, в том числе, таких явлений, как репродуктивные технологии".

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить полномочия Минтруда и переименовать его в министерство труда, социальной защиты и семейной политики.