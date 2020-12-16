Пандемия не помешала провести 7 тысяч соревнований в 2020 году

В России в этом году прошло более 7 тысяч спортивных соревнований несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании коллегии Минспорта.

Год стал крайне сложным для спортивной отрасли - многие мероприятия пришлось отменить или перенести. Однако удалось обеспечить подготовку спортсменов и провести 7,2 тысячи различных соревнований, в том числе 100 международных.

Чернышенко напомнил о том, что в ноябре была принята новая стратегия развития спорта в России до 2030 года. Ее эффективная реализация - одна из важнейших задач государства, считает вице-премьер. "Важно, что стратегия прошла процедуру широкого общественного обсуждения. Эту стратегию делала вся страна", - подчеркнул он.

В документе обозначено 11 приоритетных направлений, которые затрагивают профессиональный и любительский спорт. Это, в том числе, развитие инфраструктуры, внедрение инновационных технологий в подготовку спортсменов, формирование спортивного резерва и международное сотрудничество.

Чернышенко сообщил, что средства на развитие спорта, заложенные в федеральный бюджет на 2021-2023 годы, соответствует уровню этого года. "Состояние кассового исполнения министерства спорта хорошее, но обращаю внимание на то, чтобы освоение средств было в полном объеме в текущем году. Команда Минспорта доказала свою эффективность.", - сообщил вице-премьер.