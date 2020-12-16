Повышающие коэффициенты для цен на сахар и масло определят в регионах

С учетом логистического фактора, огромных размеров России и ее многообразия для труднодоступных регионов предусмотрены повышающие коэффициенты для розничных цен в объектах торговли.

"Прежде всего имею в виду отдельные территории Сибири, Дальнего Востока (за Уралом) и Крайнего севера (плюс Калининградская область). Право принимать решения в этой части предоставлено руководителям органов власти субъектов федерации", - приводятся слова Дениса Мантурова.

В России введут фиксированные цены на подсолнечное масло и сахар, однако в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут действовать поправочные коэффициенты, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире "России 24".

"Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика и плечо доставки - оно от производителей и сахара, и масла достаточно большое", - пояснил чиновник.

По данным, которые ранее приводили РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники, производители и торговые сети подпишут соглашение о фиксации стоимости товаров до конца марта 2021 года на уровне 110 рублей за литр масла и 45 рублей за килограмм сахара.