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16.12.2020 19:11
Рубрика: Экономика

Повышающие коэффициенты для цен на сахар и масло определят в регионах

Текст: Светлана Ментюкова
Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России предусматривают повышающие коэффициенты для розничных цен в разных регионах - предельную стоимость этих продуктов определят главы регионов. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении ведомства о подписании соглашения по ценам с ритейлерами и производителями.

С учетом логистического фактора, огромных размеров России и ее многообразия для труднодоступных регионов предусмотрены повышающие коэффициенты для розничных цен в объектах торговли.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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"Прежде всего имею в виду отдельные территории Сибири, Дальнего Востока (за Уралом) и Крайнего севера (плюс Калининградская область). Право принимать решения в этой части предоставлено руководителям органов власти субъектов федерации", - приводятся слова Дениса Мантурова.

В России введут фиксированные цены на подсолнечное масло и сахар, однако в Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере будут действовать поправочные коэффициенты, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире "России 24".

"Это связано с тем, что достаточно дорогая логистика и плечо доставки - оно от производителей и сахара, и масла достаточно большое", - пояснил чиновник.

По данным, которые ранее приводили РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники, производители и торговые сети подпишут соглашение о фиксации стоимости товаров до конца марта 2021 года на уровне 110 рублей за литр масла и 45 рублей за килограмм сахара.

Экономика Товары и цены Правительство Минпромторг

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