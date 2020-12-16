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16.12.2020 13:02
Рубрика: Легковые авто

Производство автомобилей в России снизилось почти на 20%

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

В период с января по ноябрь 2020 года заводы в России выпустили 1 132 000 легковых автомобилей. Выпуск "легковушек" сократился на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: iStock
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Что касается результатов за ноябрь, то производство транспортных средств показывает рост на 9,8% по отношению к 2019 году. Если сравнивать с октябрем, сокращение выпуска составляет 7%.

По данным Росстата, за 11 месяцев 2020 года в нашей стране было собрано 124 000 грузовиков (-12,6%) и 30 300 автобусов (-13,4%).

Напомним, что октябрь и ноябрь этого года оказались удачными для российского автомобильного рынка. В октябре было продано 154 164 автомобиля, в ноябре - 157 580 машин.