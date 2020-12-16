Губернатор Владимир Сипягин открыл первый Инвестиционный конгресс-2020

15 декабря начал работу первый Владимирский инвестиционный конгресс. Площадки этого масштабного делового мероприятия, которое проходит в том числе в онлайн-формате, организованы в Доброграде, Владимире и Москве.

В конференц-зале парк-отеля "Доброград" собрались Губернатор Владимир Сипягин, его первый заместитель Александр Ремига, сенатор Александр Пронюшкин, депутат Государственной Думы Игорь Игошин. В числе представителей бизнес-сообщества были учредитель группы компаний "Аскона" Владимир Седов, основатель и учредитель ООО "НТС-Лидер" Олег Калинин и председатель наблюдательного совета ООО "ИТКОЛ" Александр Викторов.

Участников конгресса по видео-конференц-связи приветствовали Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, Министр экономического развития РФ Максим Решетников и президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Авторитетные федеральные эксперты, представители разных ветвей и уровней власти, опытные и успешные представители российского и иностранного бизнеса, самые заряженные стартаперы, высокопрофессиональные журналисты и талантливые блогеры участвовали в мероприятии посредством онлайн-моста.

"В год больших всемирных вызовов и ответных беспрецедентных инициатив Президента России наступило время уникальных возможностей и эффективных решений. Уверен, наш конгресс станет площадкой, на которой самые смелые планы начнут воплощаться в жизнь. Недаром его латинская аббревиатура - VIC - совпадает с первыми буквами слова "победа". Наша стратегическая цель - вывести Владимирскую область на новый уровень экономического роста. Поэтому мы приурочили к конгрессу торжественную церемонию открытия в регионе особой экономической зоны "Доброград-1", - отметил Владимир Сипягин. - Администрация области нацелена в рамках конгресса наглядно представить потенциальным партнёрам из России и других стран все преимущества сотрудничества с нашим регионом. Мы заинтересованы, чтобы на нашей территории в ближайшее время открывались новые производства, создавались новые рабочие места, чтобы нашим землякам платили достойные зарплаты, росли налоговые доходы в бюджет, которые позволят нам повысить качество жизни людей во Владимирской области".

Губернатор подчеркнул, что экономический рост в нашем регионе продолжался не только в 2019-м, но и в 2020 году. По итогам 10 месяцев индекс промышленного производства во Владимирской области составил 114,6 процента - очень высокий результат по сравнению с соседними регионами, в ряде которых отмечено падение. Объём инвестиций в основной капитал по итогам января - сентября 2020 года составил в области почти 58 млрд рублей - это 111,6 процента к аналогичному периоду прошлого года.

Также в первый день конгресса, рабочая программа которого рассчитана до 22 декабря, состоялась сессия "Регионы России: Время уникальных возможностей и эффективных решений", дискуссия на тему "Инфраструктура устойчивого развития. Новые возможности".

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой администрации Владимирской области