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16.12.2020 10:49
Рубрика: Экономика

Изменится расписание некоторых электричек Киевского направления МЖД

Текст: Ирина Огилько

С 18 по 20 декабря на нескольких участках Киевского направления Московской железной дороги пройдут работы по развитию путевой и пассажирской инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Фото: Сергей Михеев
Московские электрички станут внутригородским видом транспорта

По данным пресс-службы, 18 декабря с 09:55 до 15:55 пройдут ремонтно-путевые работы на втором главном пути перегона Шемякино - Малоярославец. На этот период железнодорожники организуют движение поездов по соседнему пути в реверсивном режиме. Это отразится на расписании нескольких пригородных поездов.

С 01:35 19 декабря до 01:20 20 декабря во время технологических "окон" железнодорожники перенесут пути в пределах реконструируемой станции Лесной городок на расстояние, необходимое для возведение платформы №1. Параллельно на станции ведется строительство подземного пешеходного перехода с вестибюлем, лифтами и эскалаторами. В нем разместятся кассы и турникеты. Длина перехода составит 51 метр, он будет иметь 4 выхода: два на пассажирские платформы и два - на улицу Железнодорожная.

В связи с развитием путевой и пассажирской инфраструктуры внесены корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько поездов проследуют по укороченным маршрутам.

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