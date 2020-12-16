МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды

В Москве с вечера среды, 16 декабря, до утра четверга, 17 декабря, ожидается сильная гололедица и снег, налипание мокрого снега на провода и деревья. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Предупреждение будет действовать в период с 21:00 16 декабря до 10:00 17 декабря. В это время в Москве местами ожидается снег, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедица.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды спасатели рекомендует автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев. Пешеходам на улице следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее было выпущено аналогичное предупреждение об ухудшении погоды в Московской области.