Москвичи стали чаще арендовать городскую землю под строительство жилья

В Москве в этом году сразу вдвое выросло число заключенных с городом договоров на покупку и аренду земельных участков - если в прошлом году их было 55, то в этом только с января по ноябрь - 91. Сделки происходят по итогам торгов, напомнил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Высокий спрос на городскую землю объясняется изменениями в ценообразовании, а также действующей с апреля 2020 года возможностью при аренде участка под ИЖС впоследствии выкупить его за 40% от его кадастровой стоимости", - объяснил чиновник.

Реализуемые городом участки абсолютно свободны и не застроены, на них можно возвести самые разные объекты - чаще всего это частные жилые дома, но иногда и коммерческие предприятия. Самый высокий интерес на торгах инвесторы проявляют именно к земле под индивидуальное жилищное строительство.

В Москве, напомним, с 6 апреля вступили в силу изменения в закон о землепользовании, которые позволяют горожанам выкупать землю под частными домами за 40% от кадастровой стоимости.