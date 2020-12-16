Мэр столицы Сергей Собянин отверг предложение отказа от займов для развития города - в конечном итоге это может привести к снижению соцпрограмм. Об этом он сообщил в Мосгордуме на ежегодном отчете.

"Правительство часто упрекают в том, что дефицит горбюджета в 2021 году может превысить 500 млрд, и покрывать его придется путем заимствования. Мне тоже не нравятся займы. За 10 лет работы мэром Москвы мы сократили объем госдолга в 10 раз", - сказал Собянин. Он напомнил, что 10 лет тому назад Москва имела долг, сопоставимый в цифрах около 700 млрд рублей в нынешних ценах, за эти годы город рассчитался с этим долгом. По словам мэра, единственная альтернатива займам - радикальное сокращение адресной инвестпрограмму и других проектов развития, а это будет означать заморозку строительства метро и дорог, отказ от строительства и капремонта школ, медучреждений, покупки электробусов, приостановку реализации программы реновации и других социальных программ.

"Какое-то время без этих программ можно прожить. Но что получим, если последуем совету? Это приведет к снижению общей инвестиционной активности, деградации города и сокращению доходов бюджета, тогда придется еще больше резать расходную часть, не только отказываться от инвестиций, но и снижать социальные программы. Вернуться на траекторию роста будет непросто", - подчеркнул Собянин.

Он сообщил, что в 2020 году инвестиции в экономику Москвы не только не сократились, но даже выросли, превысив сумму в 3 трлн рублей.