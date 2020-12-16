В центре Москвы совершено нападение на военнослужащего

Неадекватный мужчина в центре Москвы напал на военнослужащего на КПП ведомственного медучреждения.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК по Москве, инцидент произошел на Гоголевском бульваре. Подозреваемый попытался пройти через пропускной пункт и напал на военнослужащего, который находился на охраняемом объекте. Потерпевший получил колотые раны.

Нападавший задержан, с ним работают следователи. Возбуждено уголовное дело о покушении на сотрудника правоохранительных органов, 28-летнему подозреваемому предстоит пройти психиатрическую экспертизу.