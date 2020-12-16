В столичном СИЗО раскрыли группировку АУЕ

В столичном СИЗО №4 сотрудники управления собственной безопасности ФСИН выявили группу, причастную к движению АУЕ, которое, напомним, Верховный суд России признал экстремистским. Приверженцы запрещенного движения насаждают криминальные порядки.

"Согласно данным УСБ ФСИН России среди лиц, содержащихся под стражей, действовала организованная группа, в состав которой входят не менее 50 человек, - сообщили в тюремном ведомстве. - В интересах экстремистского движения "АУЕ" данные лица нарушали установленный порядок содержания, насаждали криминальную идеологию, выражающуюся в отрицании общепринятых моральных принципов и главенствующей роли права, пропаганде насилия и вражды. Помимо этого, в целях финансирования указанного запрещенного в России движения участники группы регулярно вымогали денежные средства у лиц, содержащихся под стражей, в том числе под угрозой применения насилия".

Сообщается, что в рамках проверки, которую в настоящее время проводят сотрудники УСБ ФСИН России во взаимодействии с ФСБ России, установлен лидер данной группы, который координировал действия всех ее участников.