Часть жителей Владивостока осталась без электроэнергии из-за аварии

Вторые сутки без света находятся жители микрорайона Эгершельд во Владивостоке, сообщает "Интерфакс".

Авария произошла во вторник вечером на энергосетях АО "Оборонэнерго". У части потребителей энергоснабжение восстановлено.

Тем временем после ледяного, где периодически происходят локальные отключения. Так, во вторник на Русском прекращалось электроснабжение жителей, но в ночь на 16 декабря проблему устранили.

Сейчас на острове устанавливается около 400 опор сетей электрообеспечения "Оборонэнерго".

В Приморье снят режим ЧС регионального уровня, введенный после разрушительного циклона, но режим продолжает действовать во Владивостоке и Артеме.