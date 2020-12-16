Тральщик "Яков Баляев" прошел госиспытания

Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев" в ходе заключительного этапа заводских ходовых и государственных испытаний впервые применил вооружение.

Корабль выполнил стрельбы по воздушным и надводным целям из артустановки АК-630. Также экипаж отработал уничтожение плавающей морской мины - по ней огонь велся не только из пушки, но и пулемета калибра 12,7 мм. Успешно испытаны акустический и контактный тралы, сообщили в Минобороны России.

26 декабря "Яков Баляев" войдет в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.

Тральщики проекта 12700 относятся к новому поколению кораблей противоминной обороны. Их корпус выдут из стеклопластика и защищает от магнитных мин, подруливающие устройства обеспечивают кораблю первоклассную маневренность, а поиск мин ведется как бортовым гидроакустическим комплексом, так и его модулями, размещенными на катерах-роботах.