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16.12.2020,  
10:26
Текст:  Антон Валагин

Тральщик "Яков Баляев" прошел госиспытания

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Корабль противоминной обороны проекта 12700 "Яков Баляев" в ходе заключительного этапа заводских ходовых и государственных испытаний впервые применил вооружение.

Фото: YouTube
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Корабль выполнил стрельбы по воздушным и надводным целям из артустановки АК-630. Также экипаж отработал уничтожение плавающей морской мины - по ней огонь велся не только из пушки, но и пулемета калибра 12,7 мм. Успешно испытаны акустический и контактный тралы, сообщили в Минобороны России.

26 декабря "Яков Баляев" войдет в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.

Тральщики проекта 12700 относятся к новому поколению кораблей противоминной обороны. Их корпус выдут из стеклопластика и защищает от магнитных мин, подруливающие устройства обеспечивают кораблю первоклассную маневренность, а поиск мин ведется как бортовым гидроакустическим комплексом, так и его модулями, размещенными на катерах-роботах.

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