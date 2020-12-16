В Якутии вспышка COVID-19 произошла в социальном интернате

В социальном интернате, расположенном в поселке Ыллымах Алданского района Якутии, зафиксирована массовая вспышка коронавирусной инфекции - заболели 45 человек.

Об этом в среду сообщила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

По словам вице-премьера, министерством труда и социального развития и минздравом Якутии принимаются оперативные меры по локализации вспышки и лечению заболевших граждан.

В Якутии это не первый случай массового инфицирования постояльцев социальных учреждений в нынешнем году. В июле было возбуждено уголовное дело после того, как в Томмотском психоневрологическом интернате Алданского района слегли с признаками коронавирусной инфекции 22 постояльца. Четверо из них скончались. В августе групповое заболевание было выявлено в психоневрологическим интернате в Олекминском районе.