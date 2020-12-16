В Приморье спустили со стапеля судно для Северного морского пути

В Большом Камне на судостроительном комплексе "Звезда" спустили со стапеля первое в серии многофункциональное судно снабжения усиленного ледового класса. Ему присвоено имя "Катерина Великая", сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Спуск со стапеля - это завершение одного из важных этапов постройки - готовый корпус судна оборудован системами и механизмами. Одной из завершающих операций этапа стала установка винто-рулевых колонок - ключевого элемента системы электродвижения судна, который обеспечивает его высокие ходовые и маневровые качества. На следующем этапе "снабженца" ждут работы по проверке и наладке систем и оборудования для дальнейшей подготовки к проведению ходовых испытаний. По словам руководителя судоверфи Сергея Целуйко, это судно - первое такого ледового класса не только в России, но и в мире.

"Это уникальное судно, несмотря на то, что оно чуть меньше танкера "Афрамакс", которое мы построили в этом году. Оно более сложное, многофункциональное, имеющее хороший ледовый класс, позволяющий работать в Северном морском пути", - пояснил он.

Присутствовавший на церемонии губернатор Олег Кожемяко заметил, что это "судно, которое проложит свой путь по Северному морскому пути и будет делать то, что наметила Россия много лет назад".

"На этапах проекта никто не сомневался в том, что на нашем заводе возможно строить такие суда", - цитирует его пресс-служба.

Параллельно на верфи ведутся работы по сборке секций и блоков для второго "снабженца" из серии, состоящей из четырех судов.

Справка "РГ"

Многофункциональные суда снабжения усиленного ледового класса имеют высокую степень насыщения оборудованием. Их длина 106 метров, ширина - 22 метра, дедвейт - 5100 тонн. Они предназначены для неограниченного района плавания, в том числе в сложных климатических условиях, и выполнения множества операций, в том числе ледокольных. Они могут перевозить грузы, сопровождать суда, буксировать крупные объекты.