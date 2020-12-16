Оренбуржец после ссоры с женой выбросил с балкона трех котят

Житель Домбаровского района предстанет перед судом за жестокое обращение с животными. После ссоры с женой мужчина выбросил с балкона четвертого этажа трех десятидневных котят, в результате домашние питомцы погибли.

Как сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области, ранее мужчина был судим за кражу, хранение наркотиков и угрозу убийством. Теперь он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными в целях причинения им боли и страданий, совершенное из хулиганских побуждений и повлекшее их гибель).

Обвинительное заключение, утвержденное прокурором района, направлено в суд для рассмотрения.