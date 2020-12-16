В Башкирии полуторогодовалый ребенок умер, проглотив саморез

В Караидельском районе следком начал доследственную проверку смерти полуторагодовалого ребенка, проглотившего саморез. Об этом сообщили в управлении СКР по Башкирии.

Несчастный случай произошел 13 декабря. По предварительной информации, малыш играл у себя дома, нашел и случайно проглотил саморез. Мальчик начал задыхаться. И тогда обеспокоенная мать отвезла ребенка в больницу, но врачи не смогли его спасти. Мальчик скончался.

Сейчас следователи вместе с сотрудниками полиции допрашивают очевидцев, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.