В Пензе установили осквернивших Вечный огонь подростков

В Пензе установлены личности школьниц, которые разместили в соцсетях провокационное видео. На нем видно, как они греются у Вечного огня, подставляя сначала руки, а потом ноги и даже ягодицы, при этом звучит нецензурная брань.

Такое поведение возмутило пользователей социальных сетей, а полиция инициировала по нему проверку.

- Личности девушек установлены. С ними провели беседу сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Одна из них уже попадала в поле зрение сотрудников полиции. Решается вопрос о постановке на учет для несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

Родителям подростков придется выплатить штраф за ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию детей. На них составили протокол по статье 5.35 КоАП, которая предусматривает наложение штрафа от ста до пятисот рублей.